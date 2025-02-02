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«Арсенал» забил пять голов в ворота «Манчестер Сити»

вчера, 21:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).

Мартин Эдегор вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й сравнял счет, Томас Партей на 56-й вернул лондонцам преимущество. Майлз Льюис-Скелли забил на 62-й, Кай Хаверц отличился на 76-й, а на 90+3-й отметился Итан Нванери.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (50 очков), «горожане» расположились на 4-й строчке (41 пункт).

В другой встрече «Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:07
Лана, давайте Бердяева и Балабанова не трогать, ибо святое, правда, поспорить можем, но, не ворошите бурю!
Давайте посмотрим чем дело закончится! А, если интересно, напишите в лс, или найдите в соц сетях, Вы очень интересная личность, со своим мнением, безусловно, но, загрязнять эфир не будем, а там, как пойдет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
Нихрена не понял сути, но ваш живой полёт мысли, соучастие и сердобольство (вкупе с Балабановым), реально трогают даже таких чёрствых типов, коим я являюсь. Правда!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Слова Вы подбираете прям очень хорошо, оценил, правда! Только, вот, правды в них мало, правда! Вы АПЛ посмотрите, хотя бы 5 подряд, и так, чтобы со всякими Льюисами-Скелли в условный Брайтон и обратно, не знаю, сколько там в конце согласных, вот за74тесь этим!!!!!!!!!, если угодно!.. А, уж потом, здесь Балабанова врубайте
Futurista
Futurista
сегодня в 00:13
Пепка получил по кепке)...5:1 это можно даже не объяснять)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:19
Раба Эзопа играл Калягин, если не ошибась, а жену Табакова Полищук. Помню, давно смотрел этот спектакль. Гафт конечно красавец- молодой, сильный.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:09
Сити конкретно пошатывает. Спасибо что Челси подарок сделали . Надо побеждать
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
...чего греха таить, сам такой!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:03
Оборона горожан в этом сезоне, это нечто..
Напоминает прошлогоднюю Барселону.
Мы все думали, что Сити потихоньку выходит из кризиса, но не тут то было.
Но это не проблема Арсенала, они сегодня порадовали своих болельщиков, с чем я их и поздравляю)
С уверенной победой!
shur
shur
вчера в 23:02
...вот теперь настаёт День Икс !!! 11 февраля Ман Сити - Реал Мадрид ! Как никогда два больших,популярных Клуба встретятся
в непростой для себя период ! Единственное преимущество стены
родные Ман Ситивские! Откинув прблемы в чемпионатах, думая о
престиже и рейтинге в Лиге команды пойдут ва банк,будет валидольно красиво...!!!
Capral
Capral
вчера в 23:01
Сенатов.

И фильм снимали в Средней Азии.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:00
Привет, Санек!!!
Музыку Прокофьева из этого фильма могу слушать десятки раз- это КЛАССИКА!!!!!!! И вообще, фильм поставлен- СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну и конечно, Актеры Великого советского кино!!!!!!! Спасибо Дружище за предоставленную радость, еще раз- окунуться в мир незабываемого советского КИНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Что касается Макса, то он любит интересные термины, красивые слова, любит использовать редкие футбольные значения, это нормально. Я признаться, и сам, частенько люблю написать, что нибудь, такое этакое, вкусненькое.))) Это же не криминал, правда?)))
Горожане
Горожане
вчера в 22:55
Полный 61
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:51
Смотря из каких мелочей и деталей. Если только следовать мелочам и деталям- неприменно пропусtишь главное...)))
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:48
Рад тебя видеть, мой юный Друг!!!!!
Действительно, давненько не беседовали. Здоровье, так себе, как по возрасту, но и за это- Спасибо Создателю!!!!!!! Что касается Гварда, то да, это не мои слова, это общая критика его футбола, еще со времен Баварии, когда его критиковали за некую однобокость тренерского мышления и неумения менять игру, тактику или даже стратегию, в зависимости от соперника... Да, надо признать- он создал могучую команду, незнавшую себе равных в Европе. Но всегда, надо двигаться вперед, создавать, что-то новое и не застаиваться на месте, как к примеру Клопп, который, в итоге принял правильное решение взять паузу. Я не болельщик МС и не знаю всех проблем с составом или внутренних терок, но я неплохо знаю работу Гварда, поэтому могу отталкиваться от этого... Я не провидец и не могу предсказать дальнейшей судьбы Гварда и его МС, но что-то, менять в его работе необходимо.

Что касается Барселоны, то в этом вопросе- мы оппоненты, но не враги))). Я больше симпатизирую Реалу и нещадно критикую Флика, потому что не вижу в его работе углубленного анализа и перспективы... Окажусь я прав или нет- покажет время.

Очень рад был тебя услышать, и в дальнейшем- всегда на связи!!! Тебе, Дорогой- Здоровья и всяческих Благ, как в жизни, так и в спорте!!!!!!! Будь ЗДОРОВ!!!!!!!)))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:47
Во время съёмок этого фильма, сЕчи на Чудском озере, вместо льдин использовались куски пенопласта. Всего хорошего.
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 22:45, ред.
По моему мнению Гвардиле выгорает и не может в этом признаться Да травма Родри да Де брюйне подводит возраст но МС очень трусливый и не производит впечатления машины нет идеи нет плана Б все ищем Холанда и будет нам счастье, матч с Брюге показал что все очень на тоненького как нерричал Пеп против Брюге, это сигнал что команде и тренеру ещё надо время чтобы выйти из кризиса, надо отвлекаться было от игры на вторую половину помогает но нет семью не сохранил МС собрать не получается, барахлит привстрече с солидный соперников или средняком... Если не пройдут Реал и уступят Ливерпулю то это будет фиаско... Поживём увидим!
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:42
Можно описать только так - п*пец!
NFFC
NFFC
вчера в 22:41
Поздравляю болельщиков Арсенала с победой!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
...Витя у тебя классный аппонент -мистер "Ремарка", а что мне понравился его термин "дурит", а не деградирует и дальше акценты,принцип,перечен доводов, наверно филологический заканчивал! Терпи Брат! Насчёт игры, честно отрывками смотрел,но по сути
наблюдал Ледовое Побоище, где тяжеловесные Псы рыцари МС полегли от легкой кавалерии и простых мужиков- Пушкарей...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Не скажи, Вить. Из-за мелочей не решаются великие дела. В этом я неоднократно убеждался.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:33
Нельзя так увлекаться деталями и мелочами, Друг мой.))) Во всём должна быть золотая середина.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Из мелочей - деталей игра и состоит, Дружище. И тот, кто плюёт на мелочи и нюансы, так и останется Путаником этих шахмат. Верь на слово. Мои же адресные - точечные акценты не есть общий принцип оценки матча, а лишь часть из общего перечня доводов в общении с тобой. Хотя..., ты об этом и сам знаешь.)
usk
usk ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:24
Вы выдать очень сильно разбирается в футболе в тактике и хорошо знаете АПЛ скажите пожалуйста кто с какой командой выиграла столько матчей и столько трофеев как Гвардиола и его команда в АПЛ
матос
матос
вчера в 22:24
Епрст , сихафазатрон, как так то? Че за результат ваши продемострировали? Такого я не ожидал
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:20
Дружище, сколько раз я тебя призывал: смотри игру в целом, не поверхностно, а в общем, не дроби на детали.))) А если вобщем, то это тренерский крах. Гвард- однобокий тренер, не гибкий, отсюда и множество проблем...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:18
Пока набирал свой пост, сняли с языка.
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:17
Де Брейне, кстати уже не тот. Ещё в прошлом сезоне он быстро уставал. Он не молодеет. Меня немного удивляет, что с Фоденом, неважно играет.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:16
Молодцы Арсенал 👍 напихали Мс полную авоську. Артета дай пять!! 🖐 Надеюсь Реал так же с ними сделает если Анчелотти не затупит. 🤔 Надо уничтожать такой сити!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Доброго времени суток. Дядь Вить как у вас дела? Давно не комментировал Вас. Дядь Вить хочется согласится с вами но сколько помню МС Гвардиолы постоянно ругают за отсутствие обороны, тики таку, и ватокатсво. Это было всегда. Помните как пропустили ТТХ в полуфинал ЛЧ?? Или как проходил Реал. За все время тренерстваэа Пепа в МС, те проблемы которые сейчас вы говорите они были. Но команда побеждала, причем красиво. Выходила из ситуаций, вытаскивала за счёт индивидуального мастерства и дальних победных голов. А сейчас, небольшой спад. Думаю скоро пройдет и сити опять также как и Барселона начнет радовать болельщиков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Если и изучен, то точно не Артетой. Что сёдня Арсенал забил ? С рикошета и 2 - вратарских ...
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