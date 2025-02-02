«Арсенал» забил пять голов в ворота «Манчестер Сити»

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вчера, 21:23

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).

Мартин Эдегор вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й сравнял счет, Томас Партей на 56-й вернул лондонцам преимущество. Майлз Льюис-Скелли забил на 62-й, Кай Хаверц отличился на 76-й, а на 90+3-й отметился Итан Нванери.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (50 очков), «горожане» расположились на 4-й строчке (41 пункт).

В другой встрече «Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед».