«Арсенал» забил пять голов в ворота «Манчестер Сити»

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).
Мартин Эдегор вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й сравнял счет, Томас Партей на 56-й вернул лондонцам преимущество. Майлз Льюис-Скелли забил на 62-й, Кай Хаверц отличился на 76-й, а на 90+3-й отметился Итан Нванери.
После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (50 очков), «горожане» расположились на 4-й строчке (41 пункт).
В другой встрече «Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Юнайтед».
По позициям... Слева у МС в роли вингера должен быть Доку; Брюйне должен играть в старте..., пусть не весь матч , но хотя бы минут 70-75. Никаких Мармушек, Хусановых и прочей шелупони/шпаны быть на поле не должно.
При таких условиях МС способен ломать хребет кому угодно и когда угодно. Всё остальное - Бердяевские слёзы, Вить.
По позициям... Слева у МС в роли вингера должен быть Доку; Брюйне должен играть в старте..., пусть не весь матч , но хотя бы минут 70-75. Никаких Мармушек, Хусановых и прочей шелупони/шпаны быть на поле не должно.
При таких условиях МС способен ломать хребет кому угодно и когда угодно. Всё остальное - Бердяевские слёзы, Вить.