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«Зенит» предложит 38 млн евро за игрока «Фламенго» Уэсли

вчера, 21:47

«Зенит» по-прежнему хочет подписать игрока «Фламенго» Уэсли этой зимой и готовит новое предложение на 38 млн евро.

Продажа правого защитника за такую сумму стала бы рекордом бразильского футбола для этой позиции.

Отмечается, что руководство «Фламенго» не планирует продавать игроков зимой из-за предстоящего летнего КЧМ-2025.

Кроме того, в Уэсли также заинтересованы некоторые европейские клубы – в частности, «Милан», МЮ и «Барселона».

Ранее бразильский клуб отклонил предложение «Зенита» на 25 млн евро.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:19
Не проще купить Фламенго и одеть в футболки голубые?
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:16
За защитника.. 4 миллиарда..в РПЛ.. У зенита гуси улетели окончательно.. На месте бразил видя таких идиотов зарядил бы 50 миллионов евро-и ведь заплатят..
112910415
112910415
сегодня в 06:51
Газпрому забыли сказать, что прибыли остались в прошлом !
us58az7zfj38
us58az7zfj38
сегодня в 05:06
Вот у кого кризиса нет, так это у Зенита.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:17, ред.
Пир во время чумы.
Датак
Датак
сегодня в 01:16
Это уже преступление,я считаю.
И ничего с этим не поделаешь.
Но Питер радуется. Не сказать,что высоко взлетаете,но падать точно будет больно
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:37
Снайпс
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:15
Да это я понял и представил и тупо даже могу сказать что догадывался! Но в душе надеялся на адекватность))
particular
particular
вчера в 23:20
Своеобразное представление о футболе, соперничестве и понимании ситуации в стране...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:09
;Уважаемый, ты просто не можешь представить себе ситуацию , при которой у тебя в кармане, как у Миллера лежат десятки этих миллиардов ( не своих) и ты можешь тратить сколько хочешь, даже не соблюдая правила приличия. Представил? Теперь понял?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:08
Народная госкомпания изволит жировать . Позорище.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:01
Согласен...и похоже этот "Бег" еще не закончен...
Capral
Capral
вчера в 22:55
Мне было бы даже стыдно перед народом России- озвучивать такую сумму... Даже комментировать нечего- просто ПОЗОРИЩЕ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Лайк за "Бег" М.Булгакова. Фильм - не рОвня сегодняшнему российскому "кинематографу". Почему в кавычках, надеюсь, поняли.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:31
3 млрд.(!!!) 800 млн.рублей наших с вами денег на ветер. Почему на ветер ? Потому что даже если "Зенит" с ним в составе станет чемпионом, лично мне, как и другим жителям "великой" России, будет не легче. Жалуются на миллиардные убытки, понимаешь...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:30
Мне кажется это жирная утка! При всей моей "любви" к Зениту , ну не верю я что настолько отбитые там в руководстве! Игрок стоит 9 млн и даже рои контракте до: 31 дек. 2028 г. не переплачивать же в 4 раза!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:23
Бразилы вообще рамсы попутали с таким ценником...
Futurista
Futurista
вчера в 22:15
Ставки растут)...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:12
Чего мелочится платите млн 80 сразу ) только для чего такие суммы тратят? Ради странного первого места в РПЛ?
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:09
...за это?! Франса — воспитанник клубов «Атлетико Тубаран» и «Фламенго». 10 декабря 2021 в матче против «Атлетико Гоияниенсе» он дебютировал в бразильской Серии A в составе последнего. 9 июня 2023 года в поединке Кубка Либертадорес против аргентинского «Расинга» Уэсли забил свой первый гол за «Фламенго». Всё что нашёл об Уэ...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
Если бы сегодня проиграли, то все 50 бы наверно предложили))
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