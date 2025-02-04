«Зенит» предложит 38 млн евро за игрока «Фламенго» Уэсли

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вчера, 21:47

«Зенит» по-прежнему хочет подписать игрока «Фламенго» этой зимой и готовит новое предложение на 38 млн евро.

Продажа правого защитника за такую сумму стала бы рекордом бразильского футбола для этой позиции.

Отмечается, что руководство «Фламенго» не планирует продавать игроков зимой из-за предстоящего летнего КЧМ -2025.

Кроме того, в Уэсли также заинтересованы некоторые европейские клубы – в частности, «Милан», МЮ и «Барселона».

Ранее бразильский клуб отклонил предложение «Зенита» на 25 млн евро.