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Представитель Сильянова: «Скорее всего, переход в „Динамо“ не состоится»

вчера, 15:58

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал источнику информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».

Ранее председатель совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин заявил «РБ Спорт», что клуб не делал предложения «Локомотиву» в размере 7 млн евро за игрока.

Никаких активных переговоров по Сильянову нет. Насколько я владею информацией, то предложение, которое было сделано, не устроило «Локомотив». В данный момент ничего не происходит. Александр готовится к сезону с «Локомотивом».

Остался ли у «Динамо» интерес к Сильянову? Сложно ответить. Этот интерес был, но всё зависит от суммы. «Динамо» не устраивает цена.

Дмитрий Гафин сказал, что цена в 7 млн евро за Сильянова не соответствует действительности? Не смогу сказать, потому что не принимал участия в переговорах. Какая цена обсуждалась между клубами, никто не знает. Скорее всего, переход Сильянова в «Динамо» не состоится.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Вроде ведь Зенит на него облизывался...
Гость
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