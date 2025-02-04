Кахигао улетел в Барселону для завершения трансферов Илича и Гарсии

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао вылетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы полузащитника «Торино» Ивана Илича и нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.
В Барселоне два новичка пройдут медицинское обследование.
После этого трансферы будут закрыты.
он знает, что делает !
он знает, что делает !
Не вписывается он в тренд успешных покупок по возрасту и цене, не вписывается в активный прессинг, не вписывается по зарплате на роль второго нападающего под Угальде, не вписывается на правый фланг где уже есть и Бонгонда и Солари.
Надеюсь, что ошибаюсь.
Не вписывается он в тренд успешных покупок по возрасту и цене, не вписывается в активный прессинг, не вписывается по зарплате на роль второго нападающего под Угальде, не вписывается на правый фланг где уже есть и Бонгонда и Солари.
Надеюсь, что ошибаюсь.