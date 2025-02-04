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Кахигао улетел в Барселону для завершения трансферов Илича и Гарсии

вчера, 22:31

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао вылетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы полузащитника «Торино» Ивана Илича и нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.

В Барселоне два новичка пройдут медицинское обследование.

После этого трансферы будут закрыты.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:18, ред.
О, неужели Френсис тоже решил на наивности руководителей из Лукойла заработать? А с виду и не скажешь что такой человек. Но я говорил, и всегда буду говорить, тут дело не в спортивных директорах, а в руководителях, они прям просят чтобы их развели и кинули всем своим поведением. Но Амарал по мелочи стриг, а этот по крупному пошёл. Абсолютно бесполезный один трансфер плюс разрушительный и опасный трансфер Илича. Удачи Спартаку весной не развалиться окончательно.
112910415
112910415
сегодня в 06:44
будем надеяться -
он знает, что делает !
матос
матос ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:45
Ну да)) Отыграет игр несколько и на биллютень. 3 млн евроденег в год , Лукойл щедр как никогда .....
ABir
ABir
вчера в 23:12
Посмотрим , чего будут стоить новые приобретения Спартака кроме денег
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:46
Ну зачем КБ Илич? На больничном сидеть?
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:43
Ну дай Бог.Ждём официальной инфы
протон
протон
вчера в 22:41
Не покидает чувство, что трансфер Гарсии может всё сломать.
Не вписывается он в тренд успешных покупок по возрасту и цене, не вписывается в активный прессинг, не вписывается по зарплате на роль второго нападающего под Угальде, не вписывается на правый фланг где уже есть и Бонгонда и Солари.
Надеюсь, что ошибаюсь.
Гость
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