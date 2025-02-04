Кахигао улетел в Барселону для завершения трансферов Илича и Гарсии

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вчера, 22:31

Спортивный директор «Спартака» вылетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы полузащитника «Торино» и нападающего греческого АЕКа .

В Барселоне два новичка пройдут медицинское обследование.

После этого трансферы будут закрыты.