ПСЖ выиграл у «Монако». Кварацхелия забил первый гол за парижан

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сегодня, 00:59

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции (4:1).

На 6-й минуте парижане повели усилиями Витиньи. На 17-й монегаски отыгрались — гол забил Денис Закариа. На 54-й Хвича Кварацхелия вывел хозяев поля вперёд, забив свой первый гол в новом клубе. Усман Дембеле на 57-й увеличил преимущество парижской команды, а на 90-й сделал дубль.

Российский вратарь чемпионов страны Матвей Сафонов провёл игру в запасе. Полузащитник гостей Александр Головин вышел на замену на 63-й минуте вместо Такуми Минамино.