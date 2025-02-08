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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ выиграл у «Монако». Кварацхелия забил первый гол за парижан

сегодня, 00:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции (4:1).

На 6-й минуте парижане повели усилиями Витиньи. На 17-й монегаски отыгрались — гол забил Денис Закариа. На 54-й Хвича Кварацхелия вывел хозяев поля вперёд, забив свой первый гол в новом клубе. Усман Дембеле на 57-й увеличил преимущество парижской команды, а на 90-й сделал дубль.

Российский вратарь чемпионов страны Матвей Сафонов провёл игру в запасе. Полузащитник гостей Александр Головин вышел на замену на 63-й минуте вместо Такуми Минамино.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 (53 очка). «Монако» идёт 3-м (37 баллов).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:38
Кварацхелия сделал то, чего от него ждали и сделал это вовремя - он сдвинул матч с ничейного счета... Хвича показал, что может решать серьёзные задачи. В ПСЖ у него больше возможностей, чем в Наполи. В Париже ему доверяет тренер. Луис Энрике умеет раскрывать игроков, если они его слушают. Так что грузину не надо торопиться показывать свой характер. Лучше регулярно забивать голы и отдавать голевые передачи. Его покупали именно для этого.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:57
Дембеле красавчик, практически в каждом матче тащит...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
Иного исхода я даже и не ожидал.
Монако нестабилен .
Capral
Capral
сегодня в 01:16, ред.
Хочу заметить, что единственный гол в ворота ПСЖ, пришел, как раз после ошибки грузина в центре поля, когда он, в очередной раз полез в обводку, потерял мяч и получил затяжную контру на свои ворота, после чего Монако и забил...

А вообще, если в Серии А чемпион определяется после первого круга, то в чемпионате Франции- чемпион известен еще до начала первенства. Вобщем, тот еще футбол. Пистон сбежал, Мбаппе сбежал, а этот приперся.
протон
протон
сегодня в 01:11
у грузина 3-я игра и голешник посмотрим дальше
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Сафон красавчик!! Тащит!!!
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