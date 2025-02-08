«Ман Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Лестера» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:1).
На 42-й минуте Бобби Рид вывел гостей вперёд. Манкунианцы отыгрались на 68-й усилиями Джошуа Зиркзее. На 90+3-й голом отметился Харри Магуайр.
|Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:1).
На 42-й минуте Бобби Рид вывел гостей вперёд. Манкунианцы отыгрались на 68-й усилиями Джошуа Зиркзее. На 90+3-й голом отметился Харри Магуайр.
P.S. Сегодня он мог забивать дважды, но проворонил шансы
P.S. Сегодня он мог забивать дважды, но проворонил шансы