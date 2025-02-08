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«Ман Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Лестера» в Кубке Англии

сегодня, 00:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:1).

На 42-й минуте Бобби Рид вывел гостей вперёд. Манкунианцы отыгрались на 68-й усилиями Джошуа Зиркзее. На 90+3-й голом отметился Харри Магуайр.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:29
Да уж. Еле еле вырвали победу
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:23
Манчестер Юнайтед снова испытывает на прочность нервы болельщиков, в этот раз дома. Сегодня все закончилось хорошо. Подопечные Аморима показали, что способны бороться до конца, правда не все в равной степени. Тренеру предстоит выявить слабые места и продолжить гнуть свою линию - он на правильном пути. Мне кажется, что хозяева МЮ именно сейчас должны публично поддержать наставника, чтобы у некоторых игроков не было иллюзий. Желаю клубу быстрее преодолеть все трудности и вернуть себе высокий статус.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:59
Реальность
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:59
Ожидание
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:27, ред.
Когда-то я шутил, что Гарначо смесь двух пап (запрещённое на территории РФ) как Лютор(можно заменить на Бэтмена, там тоже миллиардер )Роналду и Супермен (Месси) он клон двух мозга и физики( из каyjна DC) я шутил, а он нет, обладатель премии Пушкаша, за лучший гол, выиграв несколько трофеев мальца прорвало...
P.S. Сегодня он мог забивать дважды, но проворонил шансы
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:19
Ребяза из защиты добывают голы пока атака мух ловит и по воробьям бьёт...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:18
А на этом пост Принял
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:17
На этом фото пост сдал
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ну Арсенал даже этого не сумел ни в том, ни в другом кубке да и в Чемпионате ему не светит! А вот МЮ шуриком-дуриком кубки собирает хоть и на 13 месте теперь.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Защита тащит МЮ ведь нападающие с декабря учитывая сегодняшний гол, аж Два гола забили на двоих!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:59
Ничего себе, Магуайр умеет забить в чужие ворота, не только в свои... Хотя, Лестер Сити это ж его бывшая команда?))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:56
Ухты мы вышли из бухты!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
Ну хоть с офсайда забили)))
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