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«Манчестер Сити» переиграл «Лейтон Ориент» в Кубке Англии

вчера, 17:14
Лейтон ОриентЛоготип футбольный клуб Лейтон Ориент1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лейтон Ориент» уступил «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии (1:2).

Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте: автоголом отметился вратарь Штефан Ортега Морено. Абдукодир Хусанов на 56-й сравнял счет, Кевин Де Брюйне отличился на 79-й.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:54
Если Лейтон их драконил тогда не знаю )
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:36, ред.
Не буду брать эту игру МС и Хусанова в зачет. Не того уровня соперник. Но хочется отметить что он Хусанов, среди тех кто получил максимальный балл играя за МС. А это уже отмечу, так как звоночек в сторону тех кто писал про него плохо после пропущенного гола на 2 минуте дебютной игры.
Особенный и пламянный привет господину всея диванных критиков под ником ПЕТЛЯ. Это только начало. Он Хусанов еще так заиграет что не раз извинятся придется.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:49
Ну без Кевина все же пока не обходится МС....
shur
shur ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 17:42
...а как приятно по фамилии - Легенду вспомнить!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:41
Кроме Хусонова и КДБ некому забивать?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:33
Хусанов молодец!
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:31
Он даже спиной умеет забивать))
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:19, ред.
Сити должны были отделаться малой кровью в этом матче, однако скромный Лейтон заставил их изрядно попотеть.
Персонально рад за Хусанова, забил, пусть такой, но всё же гол!!! Удачи земляку!
Лейтону респект за то, что не боялись более сильного и звездного соперника и дали достойный бой
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:18
А Хусанов-то требователен к себе, ошибся в предыдущем матче - исправился в этом. Молодец, хорошее качество. Теперь понятно почему его Сити купили. С таким характером в такой команде и при таком тренере будет только прогрессировать. Отличное приобретение.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:15
Стыдно должно быть за такую игру
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