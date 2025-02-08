«Манчестер Сити» переиграл «Лейтон Ориент» в Кубке Англии

«Лейтон Ориент» уступил «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии (1:2).
Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте: автоголом отметился вратарь Штефан Ортега Морено. Абдукодир Хусанов на 56-й сравнял счет, Кевин Де Брюйне отличился на 79-й.
В другой встрече «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити».
Персонально рад за Хусанова, забил, пусть такой, но всё же гол!!! Удачи земляку!
Лейтону респект за то, что не боялись более сильного и звездного соперника и дали достойный бой
Персонально рад за Хусанова, забил, пусть такой, но всё же гол!!! Удачи земляку!
Лейтону респект за то, что не боялись более сильного и звездного соперника и дали достойный бой
Особенный и пламянный привет господину всея диванных критиков под ником ПЕТЛЯ. Это только начало. Он Хусанов еще так заиграет что не раз извинятся придется.
Особенный и пламянный привет господину всея диванных критиков под ником ПЕТЛЯ. Это только начало. Он Хусанов еще так заиграет что не раз извинятся придется.