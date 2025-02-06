Моцарт готов стать тренером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» сообщил о готовности стать рулевым «красно-белых». Сейчас специалист возглавляет «Коритибу».

Я себя ассоциирую именно со «Спартаком». И еще с «Реджиной». В прошлом году меня звали на юбилей стадиона в Тушино. Но в самом разгаре был чемпионат Серии Б — я никак не мог вырваться. А так с удовольствием бы поучаствовал в спартаковском празднике. Очень тепло отношусь к клубу. Возможно, однажды вернусь туда в качестве тренера. Последние годы готовлюсь к этому!

Был ли интерес со стороны российских клубов? Пока нет. Но, может, в будущем на меня обратят внимание.

Если бы не русский язык — поехал бы на стажировку в «Спартак» к Деяну Станковичу? Сейчас уже нет смысла, я 11 лет как тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в «Спартак» — или, как вариант, в другой российский клуб — как главный тренер.