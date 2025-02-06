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Моцарт готов стать тренером «Спартака»

вчера, 09:57

Бывший футболист «Спартака» Моцарт сообщил о готовности стать рулевым «красно-белых». Сейчас специалист возглавляет «Коритибу».

Я себя ассоциирую именно со «Спартаком». И еще с «Реджиной». В прошлом году меня звали на юбилей стадиона в Тушино. Но в самом разгаре был чемпионат Серии Б — я никак не мог вырваться. А так с удовольствием бы поучаствовал в спартаковском празднике. Очень тепло отношусь к клубу. Возможно, однажды вернусь туда в качестве тренера. Последние годы готовлюсь к этому!

Был ли интерес со стороны российских клубов? Пока нет. Но, может, в будущем на меня обратят внимание.

Если бы не русский язык — поехал бы на стажировку в «Спартак» к Деяну Станковичу? Сейчас уже нет смысла, я 11 лет как тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в «Спартак» — или, как вариант, в другой российский клуб — как главный тренер.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:25
Он напишет симфонию о Спартаке.)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:06
Ну, рисуй, рисуй, Моцарт 😁😁😁
avgv46fcw7zh
avgv46fcw7zh
вчера в 11:03
2035-й год. Финал ЛЧ. Тренерский мостик Спартака за 5 минут до очередного требла
69Haya96
69Haya96
вчера в 10:59
Если бы Бах возглавил «Спартак», результативность команды возросла бы.
112910415
112910415
вчера в 10:54
кргда-то совсем потом, когда Зенит возглавит Сальери ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42, ред.
Тогда Спартак всех будет обыгрывать в классическом стиле...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:37
Без одобрения Мостового такие назначения не решаются.
DIMANRUS
DIMANRUS
вчера в 10:27
Хаха
Futurista
Futurista
вчера в 10:23
)...
3dcsf7gu32pa
3dcsf7gu32pa
вчера в 10:20
Как играл, так и тренировать будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:15
Тренируй свои тренерские навыки как следует...
Гость
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