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Глава РПЛ оценил работу в новом комитете УЕФА в прошлом году

сегодня, 10:50

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал источнику о том, какой получилась для него работа в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в 2024 году.

Алаев занимает должность заместителя председателя комитета.

Я бы назвал 2024 год в плане работы в комитете УЕФА плановым. Новый комитет, познакомились, общаемся, взаимодействуем. В ближайшее время будет заседание комитета на Кипре, оно состоится 8 апреля. Надеюсь, что будем также активно работать.

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Все комментарии
gk5a289rxmw8
gk5a289rxmw8
сегодня в 12:53
Судя по положению наших команд, только штаны и протирал.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:23
Окей, водопровод проверили, вода пока идёт
112910415
112910415
сегодня в 12:03
план был простой : чтоб никаких успехов.
и да - удалось выполнить !
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Самое точное определение этой деятельности.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:01
Девиз Алаева и не только...
edwjt3ngmz32
edwjt3ngmz32
сегодня в 10:59
Мы там просто отбывали номер, не более.
drug01
drug01
сегодня в 10:58
Надо активно работать и ждать перемен
Гость
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