Глава РПЛ оценил работу в новом комитете УЕФА в прошлом году

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал источнику о том, какой получилась для него работа в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в 2024 году.
Алаев занимает должность заместителя председателя комитета.
Я бы назвал 2024 год в плане работы в комитете УЕФА плановым. Новый комитет, познакомились, общаемся, взаимодействуем. В ближайшее время будет заседание комитета на Кипре, оно состоится 8 апреля. Надеюсь, что будем также активно работать.