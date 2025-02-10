Глава РПЛ оценил работу в новом комитете УЕФА в прошлом году

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сегодня, 10:50

Глава Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) рассказал источнику о том, какой получилась для него работа в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по стадионам и безопасности в 2024 году.

Алаев занимает должность заместителя председателя комитета.