Колосков получил приглашение на конгресс УЕФА

Почётный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков приглашён на конгресс УЕФА в Белграде. Об этом Колосков сообщил источнику.
Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдёт в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почётного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков.
Конгресс пройдёт 3 апреля. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации также планируют принять участие в мероприятии.