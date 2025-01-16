Колосков получил приглашение на конгресс УЕФА

Почётный президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Российского футбольного союза ( РФС ) приглашён на конгресс УЕФА в Белграде. Об этом Колосков сообщил источнику.

Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА . Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдёт в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почётного члена УЕФА , меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков.