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Колосков получил приглашение на конгресс УЕФА

вчера, 09:58

Почётный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков приглашён на конгресс УЕФА в Белграде. Об этом Колосков сообщил источнику.

Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдёт в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу. У меня нет особых обязанностей как у почётного члена УЕФА, меня приглашают на конгрессы, на матчи чемпионатов Европы и мира, а также на финальные игры еврокубков.

Конгресс пройдёт 3 апреля. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации также планируют принять участие в мероприятии.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:29
Приглашают только Колоскова, но планируют ехать и остальные. А зачем?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:28
Состав делегации на мероприятие - Впереди "свадебный генерал" (отставной футбольный ) , а сзади Дюков с "пристяжью"...)
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 11:21
Может это сдвиг в лучшую сторону ? Может допустят допустим молодёжные и юношеские сборные . Хочется верить , но вряд ли .
shlomo
shlomo
вчера в 10:47
Наверное поедет... не за свои же деньги... да и там все будет оплачено.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:10
А зачем ваще туда ехать? И думать нечего
2xn5sywkpq3j
2xn5sywkpq3j
вчера в 10:00
Российский футбол страдает, а чиновники от футбола развлекаются
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