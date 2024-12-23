Президент РФС пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику, что ещё не подавал заявку на переизбрание в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Конгресс УЕФА 2025 года состоится 3 апреля в Белграде. Согласно уставу, Дюков должен подать заявку на переизбрание в исполком не менее чем за два месяца до конгресса организации.
Время ещё есть, заявку я пока не подал. Вопрос [с президентом УЕФА Александером Чеферином] пока не обсуждал. У меня есть время, чтобы ещё подумать и принять решение, в том числе проконсультироваться с УЕФА по этому вопросу.
Дюкова избрали в исполком УЕФА в апреле 2021 года. О планах переизбираться он рассказал в августе ТАСС.