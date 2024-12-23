Президент РФС пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику, что ещё не подавал заявку на переизбрание в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Конгресс УЕФА 2025 года состоится 3 апреля в Белграде. Согласно уставу, Дюков должен подать заявку на переизбрание в исполком не менее чем за два месяца до конгресса организации.