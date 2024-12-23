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Президент РФС пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА

сегодня, 09:49

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику, что ещё не подавал заявку на переизбрание в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Конгресс УЕФА 2025 года состоится 3 апреля в Белграде. Согласно уставу, Дюков должен подать заявку на переизбрание в исполком не менее чем за два месяца до конгресса организации.

Время ещё есть, заявку я пока не подал. Вопрос [с президентом УЕФА Александером Чеферином] пока не обсуждал. У меня есть время, чтобы ещё подумать и принять решение, в том числе проконсультироваться с УЕФА по этому вопросу.

Дюкова избрали в исполком УЕФА в апреле 2021 года. О планах переизбираться он рассказал в августе ТАСС.

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сегодня в 10:30
Все равно не изберут.
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сегодня в 09:52
Александр Дюков демонстрирует взвешенный подход к такому важному решению. Время для подачи заявки еще есть, и важно использовать этот период для тщательного анализа ситуации и консультаций с УЕФА. Его опыт и успехи в руководстве РФС говорят о том, что он способен принимать обдуманные решения, которые будут способствовать развитию российского футбола на международной арене.
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