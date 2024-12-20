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Завершён общий этап Лиги конференций

сегодня, 08:47

Завершился основной этап Лиги конференций.

Напрямую в 1/8 финала вышли: «Челси», «Витория» Гимараеш, «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».

В стыковых матчах сыграют: «Ягеллония», «Шемрок Роверс», АПОЭЛ, «Пафос», «Панатинаикос», «Олимпия», «Бетис», «Хайденхайм», «Гент», «Копенгаген», «Викингур» Рейкьявик, «Борац Баня-Лука», «Целе», «Омония», «Мольде» и «Бачка Топола».

Вылетели из турнира: «Хартс», «Истанбул Башакшехир», «Млада-Болеслав», «Астана», «Санкт-Галлен», ХИК, «Ноа», «Нью-Сейнтс», «Динамо» Минск, «Ларн», ЛАСК и «Петрокуб».

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:15
Непонятный турнир с таким же розыгрышем...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:13
Не самый популярный турнир...
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