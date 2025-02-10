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В ПАОКе сообщили, что игроки не получали дисциплинарных взысканий

вчера, 15:59

В пресс-службе ПАОКа прокомментировали источнику информацию о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких игроков клуба, включая российского полузащитника Магомеда Оздоева в связи с инцидентом с фанатами АЕКа в декабре. Ситуацию прокомментировал и сам футболист.

Уголовное дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды ПАОК, эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕКа. Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается.

Был издан судебный приказ о запрете на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2-3 года после инцидента.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:21
Я вижу ваш коммент, но он обычный. Когда вы пишете комментарий к ставке, возле вашего никнейма указывается исход, который вы прокомментировали.
Попробуйте ещё раз в другом матче и убедитесь сами.
drug01
drug01 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:14
Мой комет на игру Ростов-Динамо!!!
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