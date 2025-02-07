Новость о том, что сын Месси забил 11 голов в одном матче, оказалась фейком

Вчера появилась информация о том, что 12-летний Тиаго Месси, который является старшим сыном нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, забил 11 голов в одном матче за команду «Интер Майами» до 13 лет против «Атланты Юнайтед».
Как стало известно, данная новость оказалась фейковой. Она была взята с пародийного аккаунта, который ранее сообщал о такой же высокой результативности сына Криштиану Роналду.
за приятные минуты прекрасного футбола! Сейчас такое время для
этого состава Реала показать то на что способны каждый индивидуально,не до хорошего (о командной игре) вот те кто часами на лавке ждал своего часа- их время настало в полном объёме, доказывайте господа...!!!
за приятные минуты прекрасного футбола! Сейчас такое время для
этого состава Реала показать то на что способны каждый индивидуально,не до хорошего (о командной игре) вот те кто часами на лавке ждал своего часа- их время настало в полном объёме, доказывайте господа...!!!
А за Рона, ты на Володю не сердись. Он, точно не хотел обидеть португала, и я ему лайк поставил. Всем известно моё отношение k Рончику, но честное слово, никакого оскорбления в действиях Володи, в отношении Рона нет. Ладно, проехали.))) Удачи Реалу!!!!!!! Дави антиФлика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
А за Рона, ты на Володю не сердись. Он, точно не хотел обидеть португала, и я ему лайк поставил. Всем известно моё отношение k Рончику, но честное слово, никакого оскорбления в действиях Володи, в отношении Рона нет. Ладно, проехали.))) Удачи Реалу!!!!!!! Дави антиФлика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
стопудова не знали бы и не ведали про Овсянку,сэр! Низкий им поклон! Надо, Брат, надо!
https://youtu.be/qQ1drEmjNns?si=0yeHxzYK_pNV2jtq
стопудова не знали бы и не ведали про Овсянку,сэр! Низкий им поклон! Надо, Брат, надо!
Всё же очевидно...)))
Всё же очевидно...)))
персоналей показывали,весь фильм,в кромешной тишине
Вас достаёт один и тот же маньяк! Думаю, в подаче образа надо было проявить чуть больше уважения к личности...?!
персоналей показывали,весь фильм,в кромешной тишине
Вас достаёт один и тот же маньяк! Думаю, в подаче образа надо было проявить чуть больше уважения к личности...?!