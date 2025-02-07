Новость о том, что сын Месси забил 11 голов в одном матче, оказалась фейком

1738922229

вчера, 12:57

Вчера появилась информация о том, что 12-летний Тиаго Месси, который является старшим сыном нападающего «Интер Майами» , забил 11 голов в одном матче за команду «Интер Майами» до 13 лет против «Атланты Юнайтед».

Как стало известно, данная новость оказалась фейковой. Она была взята с пародийного аккаунта, который ранее сообщал о такой же высокой результативности сына Криштиану Роналду.