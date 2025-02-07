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Новость о том, что сын Месси забил 11 голов в одном матче, оказалась фейком

вчера, 12:57

Вчера появилась информация о том, что 12-летний Тиаго Месси, который является старшим сыном нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, забил 11 голов в одном матче за команду «Интер Майами» до 13 лет против «Атланты Юнайтед».

Как стало известно, данная новость оказалась фейковой. Она была взята с пародийного аккаунта, который ранее сообщал о такой же высокой результативности сына Криштиану Роналду.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:47
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:27
    ...Я вообще могу слова дать, на эти темы не реагировать, но игроки как старики,как дети ранимые, как тут не пожалеть, за заслуги, нет
    за приятные минуты прекрасного футбола! Сейчас такое время для
    этого состава Реала показать то на что способны каждый индивидуально,не до хорошего (о командной игре) вот те кто часами на лавке ждал своего часа- их время настало в полном объёме, доказывайте господа...!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 16:12, ред.
    А у нас, Дружище- сыро и холодно, как всегда. Я обычно зимой головной убор не ношу, а сегодня одел, неприятно на улице. Завтра конечно за Реал, но будет непросто. Тем более, еще у вас проблемы в обороне. Но всё равно, пожелаю Реалу победить!!!!!!! Много лет симпатизирую Клубу, и сейчас своих убеждений не поменял!!!!!!!

    А за Рона, ты на Володю не сердись. Он, точно не хотел обидеть португала, и я ему лайк поставил. Всем известно моё отношение k Рончику, но честное слово, никакого оскорбления в действиях Володи, в отношении Рона нет. Ладно, проехали.))) Удачи Реалу!!!!!!! Дави антиФлика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:03
    ...рад тебя слышать Старина!!! А в Москве - солнышко! Ляпота ! Если бы не наши жёны,
    стопудова не знали бы и не ведали про Овсянку,сэр! Низкий им поклон! Надо, Брат, надо!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Санёк, а я, каждый день овсянку кушаю. Удовольствие небольшое, но зато как полезно!!! Еще изюм добавляю- ваще вкуснятина!!! Для меня съесть тарелку овсянки утром- это подвиг!!!)))
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:49
    Маэстро, ну я Вас умоляю)))
    Всё же очевидно...)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 15:43
    Вот это реально будет БОМБА)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 15:42
    А зачем?Я его ничем не оскорбил , как есть оскорбляют его же и Лео!Также я нейтрально отношусь к ним обоим! И считаю их реально Великими! А то что Рон так трепетно относится к чему то так как сказал один персонаж :"Это его проблемы")))
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 15:41
    Скоро про сына Дзюбы новость появится!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:32
    ....овсянка сэр?! ....О нет, спагетти на ушах с сыром!!!
    shur
    shur ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:29
    ...в 90-ых Я тоже любил ужастики смотреть, там типа таких
    персоналей показывали,весь фильм,в кромешной тишине
    Вас достаёт один и тот же маньяк! Думаю, в подаче образа надо было проявить чуть больше уважения к личности...?!
    Futurista
    Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 14:41, ред.
    Так я и не про маргарин, а про желчь)...и двойные стандарты...
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:37
      Futurista
      Futurista ответ Baggio R. (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:32, ред.
      А как же шутки про "потекший маргарин" на соседней ветке?)...
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 14:18
      Я заметил) Теперь понятна причина обвинений Месси в жадности.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 14:18, ред.
      Нет дыма без огня...значит "забьёт" ещё)...
      Capral
      Capral
      вчера в 14:01
      Каждый судит по себе...)))
      Capral
      Capral
      вчера в 13:41
      Когда ты уже научишься, к шуткам, относиться, как к шуткам?)))
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 13:37
      А зачем ему покупать голы или новости об этом сыну? 🤦
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 13:37
      Где-то в пустыне облегченно вздохнул Рон!)))
      Capral
      Capral
      вчера в 13:33
      Да никто не повёлся, потому что с самого начало было ясно и понятно, что пистон, даже на собственных детях сэкономит...
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 13:29, ред.
        Capral
        Capral ответ shur (раскрыть)
        вчера в 13:29
        А я это сразу понял...)))
        Не Э Г О ИС Т
        Не Э Г О ИС Т
        вчера в 13:18
        Кино для "тупых немцев" не прокатило.. А-ха-ха-ха.. 😂
        ᅠᅠ
        ᅠᅠ
        вчера в 13:14
        Судя по ощущениям, в последнее время с этого аккаунта часто информацию берут.
        shur
        shur ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 13:10
        ...а Я предупреждал, они воздушные ....!!!
        Capral
        Capral
        вчера в 13:06
        Эх, мало папашка проплатил. Как говорила донна Роза из Бразилии: "Какая неприятность"...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 13:01
        А сын Месси вообще в футбол играет-то?)) Если нет, то это было бы забавно))))
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