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Пике о жалобе «Реала» на судейство: «Уже 120 лет они это делают»

вчера, 18:03

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о жалобе «Реала» на судейство в Ла Лиге.

Это заявление – дымовая завеса, они делают так уже 120 лет. Они делают это, когда что-то идет не так, мы к этому привыкли. Лучший гол в истории «Мадрида» был забит из офсайда, и никаких заявлений не было.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1).

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:28
Пике на счет Реала никогда не ошибается.
Hamman
Hamman
вчера в 20:37
Пике только про Реал новости читает? Барса на судейство никогда не жалуется? У Пике в голове дымовая завеса. Хотя что с этого клоуна взять...
Futurista
Futurista
вчера в 19:40
120 лет?...прадедушка дедушке сказки рассказывал, а тот Пикеше на ночь)...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:28
Да.. Двухметровые офф-сайды были явно не в товарняках.. "Юбиляр" помнит. Но молчит.. 🤭🍓
112910415
112910415
вчера в 18:53
вечная перепалка ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Такой Реал просто смешон...
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:30, ред.
Пике решил напомнить о себе и говорит совершенно не проверенные вещи
Ему чё 120 лет и он смотрел все матчи Реала за это время?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
Жерар - "разбушевался"...)
UncleZack
UncleZack
вчера в 18:07
Чья бы корова мычала))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:05
🤣Реально смешно!
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