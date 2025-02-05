Пике о жалобе «Реала» на судейство: «Уже 120 лет они это делают»

Бывший защитник «Барселоны» высказался о жалобе «Реала» на судейство в Ла Лиге.

Это заявление – дымовая завеса, они делают так уже 120 лет. Они делают это, когда что-то идет не так, мы к этому привыкли. Лучший гол в истории «Мадрида» был забит из офсайда, и никаких заявлений не было.