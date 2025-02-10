Оздоев прояснил ситуацию с инцидентом между ПАОКом и фанатами АЕКа

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал журналисту и инсайдеру Ивану Карпову об инциденте после поражения от АЕКа в Кубке Греции в декабре.
Ранее СМИ сообщали о том, что, когда футболисты из Салоников покидали стадион, фанаты афинского клуба провоцировали игроков и тренеров соперника, показывая футболки своей команды 6-летней давности, когда АЕК стал чемпионом (в ПАОКе считают, что тогда у них украли титул). Якобы из-за этого возникла драка, в которой также принял участие российский хавбек.
В феврале появилась информация о том, что в отношении нескольких игроков ПАОКа, включая Оздоева, возбудили уголовное дело, что повлекло за собой отстранение на 10 дней. Вот что сказал сам Магомед:
Всё началось с того, что после игры к нам в раздевалку зашёл президент АЕКа Асланидис. Начал оскорбительно высказываться в адрес нашего тренера. Все были заведённые, но драться с ним никто не стал. Из раздевалки его вывела полиция.
Уже на подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕКа. Они размахивали баннерами и показывали факи. Наш автобус остановился. Из него вышел Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца.
Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом всё закончилось. Мы сели и уехали.
В начале февраля, за 3-4 дня до матча с ОФИ начальник команды вызвал меня, Тайсона, Кендзера и Ловрена. Сказал, что против нас возбудил дело Гражданский суд. За день до встречи объявили, что нас отстранили на 10 дней от спортивных мероприятий.
Все клубы лиги, кроме АЕКа, потребовали отменить наказание, так как спортивный суд давно закрыл дело. Пока что нам не выдвинули обвинений, идёт расследование. Юристы ПАОКа сказали, что нам ничего не грозит, так как с фанатами мы не дрались.
Все такие мирные и тихие, а вокруг враждебный мир.
Ну, показывали фанаты факи и что такого никогда не было?
И самое главное, зачем надо было Луческо и всей команде следом выходить из автобуса?
И зачем полиция отталкивали их от фанатов?
То есть миролюбивые футболисты вышли из автобуса, наверное подышать свежим воздухом парковки, а на них налетела полиция и стала щитами загонять их обратно в автобус.
И самое отстранили отстранили всего пятерых футболистов, а не всю команду.
Что то Оздоев не договаривает и если честно то не вериться, тем более зная его нрав.
Все такие мирные и тихие, а вокруг враждебный мир.
Ну, показывали фанаты факи и что такого никогда не было?
И самое главное, зачем надо было Луческо и всей команде следом выходить из автобуса?
И зачем полиция отталкивали их от фанатов?
То есть миролюбивые футболисты вышли из автобуса, наверное подышать свежим воздухом парковки, а на них налетела полиция и стала щитами загонять их обратно в автобус.
И самое отстранили отстранили всего пятерых футболистов, а не всю команду.
Что то Оздоев не договаривает и если честно то не вериться, тем более зная его нрав.