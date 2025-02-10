Оздоев прояснил ситуацию с инцидентом между ПАОКом и фанатами АЕКа

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вчера, 15:45

Полузащитник ПАОКа рассказал журналисту и инсайдеру Ивану Карпову об инциденте после поражения от АЕКа в Кубке Греции в декабре.

Ранее СМИ сообщали о том, что, когда футболисты из Салоников покидали стадион, фанаты афинского клуба провоцировали игроков и тренеров соперника, показывая футболки своей команды 6-летней давности, когда АЕК стал чемпионом (в ПАОКе считают, что тогда у них украли титул). Якобы из-за этого возникла драка, в которой также принял участие российский хавбек.

В феврале появилась информация о том, что в отношении нескольких игроков ПАОКа, включая Оздоева, возбудили уголовное дело, что повлекло за собой отстранение на 10 дней. Вот что сказал сам Магомед: