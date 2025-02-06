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Губернатор Самарской области сообщил об угрозах после его слов о коррупции

вчера, 21:13

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил «Радио КП» о поступавших ему угрозах после того, как он на Госсовете рассказал о коррупции в российском футболе.

На следующий день после того, как я в рамках своих должностных полномочий, как губернатор, на комиссии Госсовета по спорту озвучил очень простое предложение — нам, губернаторам, которые входят в эту комиссию, не финансировать безобразие коррупционное, судейские откаты в футболе, у меня началась целая отдельная история с российским футболом.

Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Я никому об этом никогда не скажу, потому что мне может быть страшно.

Не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но самое главное — понимать, что это только начало, я уверен. И я уверен, что в этом году из недели в неделю, из месяца в месяц те, кто внимательно следит за футболом и около футбола, что важно, за теми людьми, которые по-настоящему так немножко за ширмой стоят и руководят некоторыми процессами, — я уверен, что мы все будем, как болельщики футбола, радоваться тому, что происходят позитивные изменения. Я уверен, я вам больше скажу, я знаю, что так будет.

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Источник: kp.ru
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sv_1969
sv_1969 ответ nsqx6754khdt (раскрыть)
вчера в 21:58
А в других странах этого нет? Не думаю!
nsqx6754khdt
nsqx6754khdt
вчера в 21:19
Похоже он забыл где живёт или он безсмертный
Гость
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