Губернатор Самарской области сообщил об угрозах после его слов о коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил «Радио КП» о поступавших ему угрозах после того, как он на Госсовете рассказал о коррупции в российском футболе.

На следующий день после того, как я в рамках своих должностных полномочий, как губернатор, на комиссии Госсовета по спорту озвучил очень простое предложение — нам, губернаторам, которые входят в эту комиссию, не финансировать безобразие коррупционное, судейские откаты в футболе, у меня началась целая отдельная история с российским футболом.

Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Я никому об этом никогда не скажу, потому что мне может быть страшно.

Не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но самое главное — понимать, что это только начало, я уверен. И я уверен, что в этом году из недели в неделю, из месяца в месяц те, кто внимательно следит за футболом и около футбола, что важно, за теми людьми, которые по-настоящему так немножко за ширмой стоят и руководят некоторыми процессами, — я уверен, что мы все будем, как болельщики футбола, радоваться тому, что происходят позитивные изменения. Я уверен, я вам больше скажу, я знаю, что так будет.