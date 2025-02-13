Слот будет дисквалифицирован на две игры после матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был дисквалифицирован после игры 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» (2:2).
46-летний специалист был наказан за применение в конце встречи оскорбительных, унизительных или ненормативных выражений.
Вследствие этого Слот пропустит матчи с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой», вернувшись на скамейку на игру против «Манчестер Сити».
После финального свистка на поле произошла массовая стычка, в ходе которой красные карточки получили полузащитник хозяев Абдулайе Дюкуре, главный тренер гостей Арне Слот и хавбек Кертис Джонс.