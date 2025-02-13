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Слот будет дисквалифицирован на две игры после матча с «Эвертоном»

сегодня, 16:43
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был дисквалифицирован после игры 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» (2:2).

46-летний специалист был наказан за применение в конце встречи оскорбительных, унизительных или ненормативных выражений.

Вследствие этого Слот пропустит матчи с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой», вернувшись на скамейку на игру против «Манчестер Сити».

После финального свистка на поле произошла массовая стычка, в ходе которой красные карточки получили полузащитник хозяев Абдулайе Дюкуре, главный тренер гостей Арне Слот и хавбек Кертис Джонс.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:54
ошибиться каждый может )
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:34
В очередной раз выскажусь про клоунов со свистком, которые судят матчи самой богатой лиги! В АПЛ двойные стандарты, как для караний красными карточками игроков, так и тренеров! Жаль немогу добавить тут видео....матч Ливерпуль Сити, после игры Пеп прет на судей, что то высказывает им, берет того же Оливера за руку, трясет её....так можно....а Слот вчера сделал так, и Оливер удалил его....
матос
матос
сегодня в 18:29
Игры ожидаются непростые для Ливерпуля , успеха им а коуч и по телефону связь держать сможет.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 18:23
Что этот лысый себе позволяет?.. 🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:06
Ну вот и сказке конец
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:09
играть нужно, а не болтать...
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