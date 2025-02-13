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Игроку сборной Бразилии Лукасу Пакета грозит длительная дисквалификация

сегодня, 14:47

Согласно данным бразильской прокуратуры, игрок «Вест Хэма» Лукас Пакета сообщил посреднику Бруно Лопесу о намерении получить желтую карточку в матче АПЛ 12 марта, в день рождения своего брата Матеуса Пакета.

Предполагалось, что брат футболиста поставит на это событие и получит значительную прибыль.

Во время матча против «Астон Виллы» Пакета на самом деле получил предупреждение за грубую игру на 70-й минуте встречи. Следователи подтвердили, что именно в этот день Матеус отмечал свой 28-й день рождения.

По информации источника, футболисту грозит серьезное наказание, включая пожизненную дисквалификацию.

В сентябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила Лукасу Пакета обвинение во «влиянии на ход матчей». Под сомнение поставлены четыре желтых карточки, полученные бразильцем в играх АПЛ с ноября 2022 по август 2023 года.

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drug01
drug01
сегодня в 14:58
Вот на что идут в футболе??
5jp5wnk4s77c
5jp5wnk4s77c
сегодня в 14:57
А надо было всего лишь держать язык за зубами.
Гость
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