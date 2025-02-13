Главный тренер «Милана» покинул пресс-конферецнию, ответив на один вопрос

Главный тренер «Милана» быстро покинул пресс-конференцию после первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в Нидерландах (0:1).

Специалисту пришлось ждать более 15 минут снаружи зала на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Когда он пришёл, то ответил только на один вопрос о том, ожидал ли большего от игры своей команды, после чего ушёл:

Мы знали, какая там атмосфера, об их агрессии, мы всё это знали.

Мы хорошо начали, был шанс у Рейндерса, а затем пропустили гол, такое случается. Это был не самый удачный матч. Мы должны были добиться большего, и у нас были возможности хотя бы сравнять счёт.

Хорошо, теперь я подвёл итог игры для вас. Учитывая, что я ждал 15 минут снаружи, теперь я отработал свои 30 секунд, и этого достаточно.