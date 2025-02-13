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Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма»

сегодня, 13:34

Король Великобритании Карл III с официальным визитом посетил стадион «Тоттенхэма». По прибытии Его Величество приветствовали председатель клуба Дэниел Леви, председатель попечительского совета фонда «Тоттенхэм Хотспур» Донна-Мария Каллен и член парламента от «Тоттенхэма» Дэвид Лэмми, а также местные гражданские деятели, после чего его представили ряду общественных групп и местных жителей.

Затем Карл III был представлен капитанам мужской и женской команд клуба — Хын-Мин Сону и Бетани Ингленд, а также Эфе Обаде, британско-нигерийскому игроку НФЛ команды «Вашингтон Коммандерс», и Фиби Шектер, капитану женской команды по флаг-футболу, которые проводили его из туннеля для игроков на поле под приветствие собравшихся на трибунах учеников местных школ.

Находясь на поле стадиона, Карл III наблюдал за сеансом проекта The Huddle Project — уникального сотрудничества между Tottenham Hotspur Foundation, NFL Foundation и Nike, в рамках которого футбол и флаг-футбол, наряду с оздоровительными мероприятиями, проводятся для подростков 11-18 лет в районе где расположен клуб. После встречи с участниками проекта Его Величеству были вручены памятные подарки от клуба и NFL — копия исторической статуи золотого петушка и мяч с игр NFL в Лондоне.

Перед отъездом со стадиона Карл III посетил мастер-класс по дизайну футбольных комплектов для местных студентов под руководством компании Nike и встретился с местными молодыми людьми, которые получили работу благодаря строительству стадиона при содействии фонда Tottenham Hotspur Foundation.

Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма» Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма» Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма» Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма» Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма» Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма»

Ранее сообщалось, что катарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм».

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Все комментарии
dg4u4k2a2jwv
dg4u4k2a2jwv
сегодня в 14:59
А чего ему еще делать кроме как ходить на развлекательные события? Работать то не надо.
112910415
112910415
сегодня в 14:11
всё могут короли
ну, много могут
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 13:44
Не тот клуб назвали королевским?
Гость
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