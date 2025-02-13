Король Великобритании посетил стадион «Тоттенхэма»

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сегодня, 13:34

Король Великобритании Карл III с официальным визитом посетил стадион «Тоттенхэма». По прибытии Его Величество приветствовали председатель клуба Дэниел Леви, председатель попечительского совета фонда «Тоттенхэм Хотспур» Донна-Мария Каллен и член парламента от «Тоттенхэма» Дэвид Лэмми, а также местные гражданские деятели, после чего его представили ряду общественных групп и местных жителей.

Затем Карл III был представлен капитанам мужской и женской команд клуба — Хын-Мин Сону и Бетани Ингленд, а также Эфе Обаде, британско-нигерийскому игроку НФЛ команды «Вашингтон Коммандерс», и Фиби Шектер, капитану женской команды по флаг-футболу, которые проводили его из туннеля для игроков на поле под приветствие собравшихся на трибунах учеников местных школ.

Находясь на поле стадиона, Карл III наблюдал за сеансом проекта The Huddle Project — уникального сотрудничества между Tottenham Hotspur Foundation, NFL Foundation и Nike, в рамках которого футбол и флаг-футбол, наряду с оздоровительными мероприятиями, проводятся для подростков 11-18 лет в районе где расположен клуб. После встречи с участниками проекта Его Величеству были вручены памятные подарки от клуба и NFL — копия исторической статуи золотого петушка и мяч с игр NFL в Лондоне.

Перед отъездом со стадиона Карл III посетил мастер-класс по дизайну футбольных комплектов для местных студентов под руководством компании Nike и встретился с местными молодыми людьми, которые получили работу благодаря строительству стадиона при содействии фонда Tottenham Hotspur Foundation.

Ранее сообщалось, что катарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм».