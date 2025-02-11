Финал Лиги чемпионов может пройти в США к 2033 году

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports о передаче ей эксклюзивных прав на коммерциализацию мужских клубных турниров в Европе на период с 2027 по 2033 год.
Успешное завершение переговоров приведет к прекращению сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, продолжавшегося более 30 лет.
TEAM Marketing была ответственной за ключевые аспекты брендинга Лиги чемпионов, включая ее визуальную идентификацию и музыкальную тему.
Владелец Relevent Sports, миллиардер и владелец клуба NFL «Майами Долфинс» Стивен Росс, давно планирует проведение крупных матчей европейских клубов на территории США.
Теперь компания близка к заключению сделки с УЕФА, что может привести к проведению матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году.