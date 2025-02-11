Финал Лиги чемпионов может пройти в США к 2033 году

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сегодня, 19:01

УЕФА и Ассоциация европейских клубов ( ECA ) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports о передаче ей эксклюзивных прав на коммерциализацию мужских клубных турниров в Европе на период с 2027 по 2033 год.

Успешное завершение переговоров приведет к прекращению сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, продолжавшегося более 30 лет.

TEAM Marketing была ответственной за ключевые аспекты брендинга Лиги чемпионов, включая ее визуальную идентификацию и музыкальную тему.

Владелец Relevent Sports, миллиардер и владелец клуба NFL «Майами Долфинс» Стивен Росс, давно планирует проведение крупных матчей европейских клубов на территории США .