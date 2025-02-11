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Финал Лиги чемпионов может пройти в США к 2033 году

сегодня, 19:01

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports о передаче ей эксклюзивных прав на коммерциализацию мужских клубных турниров в Европе на период с 2027 по 2033 год.

Успешное завершение переговоров приведет к прекращению сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, продолжавшегося более 30 лет.

TEAM Marketing была ответственной за ключевые аспекты брендинга Лиги чемпионов, включая ее визуальную идентификацию и музыкальную тему.

Владелец Relevent Sports, миллиардер и владелец клуба NFL «Майами Долфинс» Стивен Росс, давно планирует проведение крупных матчей европейских клубов на территории США.

Теперь компания близка к заключению сделки с УЕФА, что может привести к проведению матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году.

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Перевод с independent.co.uk
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 19:20
Да давайте уже всё в США, все топ чемпионаты все кубки итд и тп.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:06
Пусть свою ЛЧ проводят там, а европейскую в Европе пожалуйста))
Гость
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