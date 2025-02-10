Черчесов на футболе встретился с премьер-минстром Венгрии Орбаном

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сегодня, 14:39

Российский тренер 9 февраля посетил в Фельчуте центральный матч 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем» (1:0). После победы хозяева поля вышли в лидеры и теперь опережают «Фради» на два очка (38 против 36).

В VIP-ложе стадиона «Панчо Арена» специалист встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, который болеет за «Академию Пушкаша». Черчесов прокомментировал: