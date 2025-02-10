Черчесов на футболе встретился с премьер-минстром Венгрии Орбаном

Российский тренер Станислав Черчесов 9 февраля посетил в Фельчуте центральный матч 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем» (1:0). После победы хозяева поля вышли в лидеры и теперь опережают «Фради» на два очка (38 против 36).
В VIP-ложе стадиона «Панчо Арена» специалист встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, который болеет за «Академию Пушкаша». Черчесов прокомментировал:
На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаша». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность. Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанс сходить на мадридское дерби. Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта.
А в перерыве в ложу зашел президент «Ференцвароша» Габор Курбатов — с ним общался впервые с момента моего ухода из будапештской команды. Он по-прежнему находится во главе «Фради», которым «Академия Пушкаша» готова навязать в этом сезоне серьёзную борьбу за титул — что и показала очная встреча.