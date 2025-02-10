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Черчесов на футболе встретился с премьер-минстром Венгрии Орбаном

сегодня, 14:39
Пушкаш АкадемияЛоготип футбольный клуб Пушкаш Академия (Фелксут)1 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Российский тренер Станислав Черчесов 9 февраля посетил в Фельчуте центральный матч 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем» (1:0). После победы хозяева поля вышли в лидеры и теперь опережают «Фради» на два очка (38 против 36).

В VIP-ложе стадиона «Панчо Арена» специалист встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, который болеет за «Академию Пушкаша». Черчесов прокомментировал:

На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаша». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность. Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанс сходить на мадридское дерби. Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта.

А в перерыве в ложу зашел президент «Ференцвароша» Габор Курбатов — с ним общался впервые с момента моего ухода из будапештской команды. Он по-прежнему находится во главе «Фради», которым «Академия Пушкаша» готова навязать в этом сезоне серьёзную борьбу за титул — что и показала очная встреча.

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Все комментарии
e5yfnbx6pzrn
e5yfnbx6pzrn
сегодня в 15:34
Похоже снова Стас едет в Венгрию тренировать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:59
Ну и зачем Черчесов рассказывает об этом? Хочет произвести впечатление? Это уже лишнее... А может он просто хвастается?
crwzpdxzgw36
crwzpdxzgw36
сегодня в 14:56
Чабан хочет в Венгрию вернуться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:42
А , оказывается Стасик влиятельный в Венгрии человек...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:42
Сколько шарфов было на усаче?
Гость
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