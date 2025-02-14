Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом

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вчера, 10:27

Летом 2024 года представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) попросил о встрече с руководством «Реала» для обсуждения возможности трансфера вингера .

Президент «Реала» отклонил предложение, сославшись на наличие в контракте игрока пункта об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Впоследствии представитель саудовской стороны провел телефонный разговор с директором мадридского клуба Хосе Анхелем Санчесом, в ходе которого вновь был получен категорический отказ от продажи футболиста.

По информации, полученной от источников, близких к игроку, саудовская сторона намерена возобновить попытки подписания Винисиуса летом следующего года.