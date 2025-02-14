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Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом

вчера, 10:27

Летом 2024 года представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) попросил о встрече с руководством «Реала» для обсуждения возможности трансфера вингера Винисиуса Жуниора.

Президент «Реала» Флорентино Перес отклонил предложение, сославшись на наличие в контракте игрока пункта об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Впоследствии представитель саудовской стороны провел телефонный разговор с директором мадридского клуба Хосе Анхелем Санчесом, в ходе которого вновь был получен категорический отказ от продажи футболиста.

По информации, полученной от источников, близких к игроку, саудовская сторона намерена возобновить попытки подписания Винисиуса летом следующего года.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:06
Продать его, на его место поставить Родриго, купить 3-4 топ защитников, и центр напа на подмену, будет класс.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:17
Ждал золотого мяча видимо 😁
112910415
112910415
вчера в 11:09
капля камень точит, однако !
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 11:03
500 лямов на стол,и оберните его в красный бант и отправляйте.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Перес понимает, что с верблюжатников можно выдоить бабла по максимуму)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:37
Шейхи денег прибавят, заинтересуются и он и сам Винисиус...
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