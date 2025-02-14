Перес отказался обсуждать с саудовцами трансфер Винисиуса прошлым летом

Летом 2024 года представитель Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) попросил о встрече с руководством «Реала» для обсуждения возможности трансфера вингера Винисиуса Жуниора.
Президент «Реала» Флорентино Перес отклонил предложение, сославшись на наличие в контракте игрока пункта об отступных в размере 1 миллиарда евро.
Впоследствии представитель саудовской стороны провел телефонный разговор с директором мадридского клуба Хосе Анхелем Санчесом, в ходе которого вновь был получен категорический отказ от продажи футболиста.
По информации, полученной от источников, близких к игроку, саудовская сторона намерена возобновить попытки подписания Винисиуса летом следующего года.