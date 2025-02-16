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«Вильярреал» сообщил о нападении на двух болельщиков после матча

вчера, 16:59
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Вильярреал» выступил с заявлением, в котором сообщил о нападении на двух болельщиков после вчерашнего матча с «Валенсией».

Вчера вечером, после матча между «Вильярреалом» и «Валенсией», в окрестностях «Эстадио де ла Серамика», группа людей физически напала на двух болельщиков «Вильярреала», которых пришлось доставить в больницу. Один из них, выступающий за команду «Вильярреала» для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, провёл ночь под наблюдением, чтобы пройти соответствующие обследования на предмет ушибов, в то время как другой болельщик был доставлен в больницу Кастельона, где остаётся в стационаре с полным переломом челюстно-лицевой кости.

«Вильярреал» хотел бы ещё раз заявить о своём абсолютном осуждении и крайнем неприятии любых актов насилия в любой форме, которым не место в футболе и в обществе, и выразить свою поддержку пострадавшим, с которыми он поддерживает постоянный контакт и сотрудничество после этой агрессии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:19
по всей строгости !
shlomo
shlomo
вчера в 17:39
Пусть уже этим полиция занимается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Разве это необычное дело среди болельщиков?...
Гость
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