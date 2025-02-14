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Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против боссов клуба

14 февраля 2025, 23:55

Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Арсеналом» в АПЛ 9 марта организуют акцию протеста против владельцев клуба. Болельщики недовольны тем, как клуб с ними общается, а также повышением цен на билеты. Представитель группы фанатов дал комментарий по теме:

Мы к этому готовились несколько недель. Мы в гневе, и это чувство нарастало в течение некоторого времени. Мы все проявили невероятное терпение.

Все осознают первопричину. Мы всегда знали, что есть очевидная проблема, но ее не решают. Расплачиваться, причем не одним способом, просят именно тех, кто в наименьшей степени может себе это позволить, кто имеет самую глубокую эмоциональную связь с нашим клубом. Нынешние боссы обесценивают поддержку поколений и воспоминания друзей и семьи. Довольно.

Нам нужны действия, а не слова, этого недостаточно. Клуб проповедует взаимодействие с болельщиками, но на самом деле не воплощают его. Он организует собрания с участием совета болельщиков, но запрещает разглашать информацию. Эти собрания должны организовываться для фанатов, но клуб на них почти ничего не сообщает. Позор!

Ответ прост: убрать Глейзеров и их долги. Доходы сразу станут выше. Но похоже, что новые инвесторы игнорируют миллионы, выплачиваемые в виде процентов по безнадежным долгам Глейзеров каждый год.

Они предпочитают выжать как можно больше денег из болельщиков, приходящих на матчи, нежели разобраться с реальными финансовыми проблемами клуба. Долги, неэффективный менеджмент и неподъемные процентные платежи. Нынешняя атмосфера вокруг клуба и болельщиков просто удручает. Ничего не изменилось. По сути, стало хуже, чем когда-либо.

Мы также хотим объединить наших болельщиков и избежать повторения модели покупки, обремененной долгами, любым новым владельцем.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 февраля в 10:10, ред.
Вся эта возня фанов - мёртвому припарки. Балаболить не надо, а надо делать.

Тут действительно самый реальный способ - это не ходить на домашние матчи и не ездить на выездные. Пусть МЮ играет при пустом и немом Траффорде: один матч, один месяц, полсезона... Это ударит по имиджу (кошелькам боссов) - отразится на стоимости акций, трансферной активности, продаже трусов/футболок и самое главное - заставит поднять *опы и открыть рот ветеранов клуба. А то они только бабки зарабатывать могут на вью о том, что да как надо делать...

Ну и самое главное - когда массмедиа это дело продвигать начнёт, то точно возникнет движуха..., не факт, что станет сразу лучше, но и болота такого не будет.
shur
shur
15 февраля в 09:22, ред.
..так может просто не ходить на игры,только активисты с пожеланиями,требовать смешно,всё давно проплачено!!! Только если
МЮ кто то купит ещё - Мистер Х....!!!!! А то что прозрели это хорошо!!!
anqudrm543za
anqudrm543za
15 февраля в 07:08
Хозяев надо менять, такой легендарный клуб позорят
adekvat
adekvat
15 февраля в 05:21
Ребят с Челси и Тотенхема подтяните они тоже устали от своих хозяев.
drug01
drug01
15 февраля в 03:19
А что остается делать?
Alex_67
Alex_67
15 февраля в 01:53
Почему не сделали этого раньше?
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