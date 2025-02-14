Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против боссов клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Арсеналом» в АПЛ 9 марта организуют акцию протеста против владельцев клуба. Болельщики недовольны тем, как клуб с ними общается, а также повышением цен на билеты. Представитель группы фанатов дал комментарий по теме:

Мы к этому готовились несколько недель. Мы в гневе, и это чувство нарастало в течение некоторого времени. Мы все проявили невероятное терпение.

Все осознают первопричину. Мы всегда знали, что есть очевидная проблема, но ее не решают. Расплачиваться, причем не одним способом, просят именно тех, кто в наименьшей степени может себе это позволить, кто имеет самую глубокую эмоциональную связь с нашим клубом. Нынешние боссы обесценивают поддержку поколений и воспоминания друзей и семьи. Довольно.

Нам нужны действия, а не слова, этого недостаточно. Клуб проповедует взаимодействие с болельщиками, но на самом деле не воплощают его. Он организует собрания с участием совета болельщиков, но запрещает разглашать информацию. Эти собрания должны организовываться для фанатов, но клуб на них почти ничего не сообщает. Позор!

Ответ прост: убрать Глейзеров и их долги. Доходы сразу станут выше. Но похоже, что новые инвесторы игнорируют миллионы, выплачиваемые в виде процентов по безнадежным долгам Глейзеров каждый год.

Они предпочитают выжать как можно больше денег из болельщиков, приходящих на матчи, нежели разобраться с реальными финансовыми проблемами клуба. Долги, неэффективный менеджмент и неподъемные процентные платежи. Нынешняя атмосфера вокруг клуба и болельщиков просто удручает. Ничего не изменилось. По сути, стало хуже, чем когда-либо.

Мы также хотим объединить наших болельщиков и избежать повторения модели покупки, обремененной долгами, любым новым владельцем.