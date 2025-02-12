Болельщики «Лестера» планируют акцию протеста против руководства клуба

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вчера, 20:44

По информации источника, болельщики «Лестера» планируют устроить акцию протеста против руководства клуба на матче с «Арсеналом» в эту субботу, который будет транслироваться по телевидению.

Всё большее число болельщиков разочарованы решениями, которые, по их мнению, привели к вылету в Чемпионшип 2023 году и, как они опасаются, могут привести к понижению в классе по итогам этого сезона.

Группа болельщиков планирует провести шествие к стадиону «Кинг Пауэр» и призвать фанатов высказать своё недовольство на 14-й минуте игры. Число 14 связано с неудачным трансфером полузащитника в 2017 году. «Лестер» договорился о покупке португальского футболиста из лиссабонского «Спортинга» за 22 миллиона фунтов стерлингов, но опоздал с его регистрацией в последний день летнего трансферного окна на 14 секунд.

Директор Джон Рудкин подвергался нападкам со стороны болельщиков на протяжении всей кампании. В последнее время он оказался в центре внимания из-за неоднозначной трансферной политики «лис».