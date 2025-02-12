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Болельщики «Лестера» планируют акцию протеста против руководства клуба

вчера, 20:44
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал15.02.2025 в 15:30 Не начался

По информации источника, болельщики «Лестера» планируют устроить акцию протеста против руководства клуба на матче с «Арсеналом» в эту субботу, который будет транслироваться по телевидению.

Всё большее число болельщиков разочарованы решениями, которые, по их мнению, привели к вылету в Чемпионшип 2023 году и, как они опасаются, могут привести к понижению в классе по итогам этого сезона.

Группа болельщиков планирует провести шествие к стадиону «Кинг Пауэр» и призвать фанатов высказать своё недовольство на 14-й минуте игры. Число 14 связано с неудачным трансфером полузащитника Адриена Силвы в 2017 году. «Лестер» договорился о покупке португальского футболиста из лиссабонского «Спортинга» за 22 миллиона фунтов стерлингов, но опоздал с его регистрацией в последний день летнего трансферного окна на 14 секунд.

Директор Джон Рудкин подвергался нападкам со стороны болельщиков на протяжении всей кампании. В последнее время он оказался в центре внимания из-за неоднозначной трансферной политики «лис».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 21:22
Всё правильно, надо действовать, иначе никак!
lotsman
lotsman ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:04
Извините, но этот пост не предназначался для очков, по времени не подходил. А смысл подходил к теме, я согласен со словами интервьюи́руемого.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:53
Здравствуйте. Удалён комментарий был не за флуд, а за флуд для очков в конкурсе прогнозов - это разные баны, второй для игроков в конкурсе если они пишут очень короткие и очень стандартные по смыслу и форме комментарии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:46
Бунт на корабле!...
Гость
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