Фанаты «Тоттенхэма» организуют акцию протеста против руководителя клуба

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вчера, 23:16

Болельщики «Тоттенхэма» намерены устроить масштабную акцию протеста против председателя клуба .

Акция состоится перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Это самый масштабный протест, с которым столкнется Леви за все 24 года работы в клубе.

«Шпоры» вылетели из обоих внутренних кубковых турниров, а в чемпионате Англии идут на 14-м месте — эти результаты усилили негатив среди поклонников команды.

Сотни людей проведут перед игрой марш, после чего устроят сидячую забастовку на южной трибуне стадиона команды на все время поединка.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» могут купить катарские инвесторы.