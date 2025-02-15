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Гвардиола: «Мы вспомнили, кем являемся»

вчера, 21:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча с «Ньюкаслом» в АПЛ (4:0).

Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кем являемся. Ранее в нынешнем сезоне мы не могли заявить подобное.

Мы всегда прилагаем усилия, но порой у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы показали в атаке, Нико [Гонсалес] и [Абдукодир] Хусанов были невероятны. Нам необходимо выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы обязаны так играть, чтобы наши фанаты возвращались домой в хорошем настроении.

Мармуш здорово проявил себя в Германии, он добротный и быстрый футболист. Я доволен тем, как он забивал. В матче с «Лейтоном» он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош.

Холанд подписал договор на 10 лет, поэтому я уверен в нем как в капитане. Я по-настоящему счастлив за него.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50
Да помню. И я в том числе ставил на Интеристов))
А вот в этой ситуации, я бы сказал, что у Реала процентов 95 на проход, вот так я вижу....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:58
Помнишь я в прошлом году на Атлетов поставил, хотя весь СОККЕР был уверен, что дальше Интер пройдёт ?
В этом году чет такое же ощущение, касаемо этой пары.
Думаю, что МС пройдёт Реал. Имхо.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:53
Нет, веры нет. Лучше и надеется даже.
Хотя ты прав конечно. Там и шахтер выигрывал и ЦСКА)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:48, ред.
Ты в МС не веришь по части игры в Мадриде ?
Ювентус сгорел 0:3 против Реала в Турине, и вёл потом 0:3 в Мадриде. Если бы не ишак Оливер с липовым пенальти и удалением Буффона, еще хз, кто бы дальше прошёл...
Аякс вспомни, как он Реал на Бернабеу вынес 0:4.

В этой паре нихрена ещё не ясно.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:28
Лч почти нету, а в АПЛ попасть в топ-4 думаю по силам команде.
Вар со следующей стадии уже будет, по-моему..
Вот с мю и надо сыграть в финале!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
Арсенал и Лестер вылетели из кубка от МЮ по причине отсутствия ВАР. Че тогда там *опу рвать ?
Есть ЛЧ и АПЛ. Сити там надо дела поправлять. Кубок же надо МЮ оставить, - кому апельсины, а кому ящики от апельсинов.)
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:53
Уже достаточно в этом сезоне слили. Кубок никогда не помешает!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:49
Кубок надо сливать. Турнир, где нет ВАР, нахрен не нужен.

А показывать, кто там вернулся в былые кондиции, надо в Мадриде и в матчах АПЛ.
Горожане
Горожане
сегодня в 00:42
Матч в Мадриде покажет!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:12
Че вы там вспомнили?? Одна случайная победа не чего не меняет. 🤔 Нюкасл просто вас не оценил с ним такое бывает вот несколько туров назад разгром 1-4 от Борномута получили тоже. Посмотрим с Реалом. После матча лысый опять будет репу чесать 😏
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:48
Лишь бы это было не временное явление))) а то выиграть одну игру- это не совсем то, что нужно сейчас))
Кубок надо брать, там уже все повылетали))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:27
если вспомнили, тогда взять мадрид!
adekvat
adekvat
вчера в 21:57
Главное не забыть к следующим играм.
drug01
drug01
вчера в 21:53
Хорошо что вовремя вспомнили значит дела пойдут
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:47
Мармуш думаю ко двору пришелся!!!
112910415
112910415
вчера в 21:47
а ведь и правда - вспомнили !
смотрим дальше
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