Гвардиола: «Мы вспомнили, кем являемся»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от матча с «Ньюкаслом» в АПЛ (4:0).

Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кем являемся. Ранее в нынешнем сезоне мы не могли заявить подобное.

Мы всегда прилагаем усилия, но порой у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы показали в атаке, Нико [Гонсалес] и [Абдукодир] Хусанов были невероятны. Нам необходимо выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы обязаны так играть, чтобы наши фанаты возвращались домой в хорошем настроении.

Мармуш здорово проявил себя в Германии, он добротный и быстрый футболист. Я доволен тем, как он забивал. В матче с «Лейтоном» он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош.

Холанд подписал договор на 10 лет, поэтому я уверен в нем как в капитане. Я по-настоящему счастлив за него.