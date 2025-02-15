Артета: «Мы приложим все усилия, чтобы догнать „Ливерпуль“»

Главный тренер «Арсенала» заявил о желании побороться с «Ливерпулем» за чемпионство. «Красные» лидируют в АПЛ (57 очков + 1 игра в запасе), «канониры» идут на 2-м месте (53 балла).

Мы очень этого хотим [догнать «Ливерпуль»]. Мы приложим все усилия, независимо от того, что случится или с какими препятствиями мы столкнемся.

Команда этого желает. Мы трудимся над этим семь или восемь месяцев. Мы не намерены останавливаться, давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!