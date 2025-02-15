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Артета: «Мы приложим все усилия, чтобы догнать „Ливерпуль“»

вчера, 23:43

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о желании побороться с «Ливерпулем» за чемпионство. «Красные» лидируют в АПЛ (57 очков + 1 игра в запасе), «канониры» идут на 2-м месте (53 балла).

Мы очень этого хотим [догнать «Ливерпуль»]. Мы приложим все усилия, независимо от того, что случится или с какими препятствиями мы столкнемся.

Команда этого желает. Мы трудимся над этим семь или восемь месяцев. Мы не намерены останавливаться, давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 11:35
Надо продолжать доминировать.. Остальное придет само собой. Надо ждать. Наберитесь терпения :)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:26
Догонит ли Ахилл черепаху? Это древнегреческая логическая задача. Ответ: Никогда!
Но, Манчестер Юнайтед (по памяти) отыгрывал у Сити 11 очков, только вот не помню, в каком сезоне, где-то с 2010-2013 (?).Лазить в архив неохота. Сможет ли Артета совершить подвиг? Так что, нас ждет увлекательный финиш, а это главное!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:38
Я б Артете напомнил, что и МС со счетов нельзя сбрасывать. Пеп хоть и в прострации сейчас, но в догонялки лучше всех в АПЛ играет. И пусть шансы призрачные, но нервы лидерам он ещё попортит.
112910415
112910415
сегодня в 08:25
надо выигрывать всё !
сможете ?
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
сегодня в 08:15
Шансы есть
У Ливерпуля спад, и впереди непростые игры, к которых красные обязательно потеряют очки
Так что всё в руках Артеты
r34t8rqavp37
r34t8rqavp37
сегодня в 07:41
С таким отрывом очков +7 , Ливерпуль может проиграть только сам себе
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:30
Ливерпуль пока еще тот. Как семечки Арсенал переиграет. Характер
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:37
Постарайтесь добавить интригу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:35
Скорей МанСити обгонит Арсенал, чем Артета догонит Ливерпуль)
p63b8g5jgphq
p63b8g5jgphq
сегодня в 00:47
Стоит только пожелать удачи на этом нелегком пути.
69Haya96
69Haya96
сегодня в 00:10
Во-первых, через пару туров у вас игры с «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», и все эти туры подряд. Первые две игры на выезде, затем дома с «Челси». Если вы выдержите это давление, то можно сказать, что интрига в Премьер-лиге сохранится.

Правда в том, что сейчас эти команды переживают спад. «Челси» и «Ноттингем» начали хорошо, но затем сбавили обороты, «Манчестер Юнайтед» нестабилен с начала сезона. Лестер потерпел поражение, потому что Лестер уже давно не та команда, которая любила дарить "подарки" грандам.

Здесь все зависит от того, кто будет держать давление до марта. Кстати, февральский график Ливерпуля тоже не сахар: Вулвз, Астон Вилла, МС и НЮ... Кто есть кто - давайте посмотрим.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:08
Действительно, помешать в этой ситуации может лишь Ливерпуль, причем сам себе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:55
Ну если че в следующем году))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:48
Без усилий никак. Но получится ли... Увидим
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