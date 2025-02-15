Артета: «Мы приложим все усилия, чтобы догнать „Ливерпуль“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о желании побороться с «Ливерпулем» за чемпионство. «Красные» лидируют в АПЛ (57 очков + 1 игра в запасе), «канониры» идут на 2-м месте (53 балла).
Мы очень этого хотим [догнать «Ливерпуль»]. Мы приложим все усилия, независимо от того, что случится или с какими препятствиями мы столкнемся.
Команда этого желает. Мы трудимся над этим семь или восемь месяцев. Мы не намерены останавливаться, давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!
Правда в том, что сейчас эти команды переживают спад. «Челси» и «Ноттингем» начали хорошо, но затем сбавили обороты, «Манчестер Юнайтед» нестабилен с начала сезона. Лестер потерпел поражение, потому что Лестер уже давно не та команда, которая любила дарить "подарки" грандам.
Здесь все зависит от того, кто будет держать давление до марта. Кстати, февральский график Ливерпуля тоже не сахар: Вулвз, Астон Вилла, МС и НЮ... Кто есть кто - давайте посмотрим.
Правда в том, что сейчас эти команды переживают спад. «Челси» и «Ноттингем» начали хорошо, но затем сбавили обороты, «Манчестер Юнайтед» нестабилен с начала сезона. Лестер потерпел поражение, потому что Лестер уже давно не та команда, которая любила дарить "подарки" грандам.
Здесь все зависит от того, кто будет держать давление до марта. Кстати, февральский график Ливерпуля тоже не сахар: Вулвз, Астон Вилла, МС и НЮ... Кто есть кто - давайте посмотрим.