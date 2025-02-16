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Саласар хочет покинуть «Брагу» и перейти в «Зенит»

вчера, 21:11

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар изъявил желание покинуть португальский клуб и перейти в «Зенит».

25-летний уругваец считает, что его пребывание в команде затянулось. Кроме того, он недоволен работой медицинского персонала клуба, полагая, что они неэффективно справляются с его микротравмами.

Саласар сохраняет интерес к переходу «Зенит». Он видит в этом переходе преимущество в виде присутствия большого числа латиноамериканских футболистов в составе команды, что, по его мнению, облегчит адаптацию на новом месте.

Родриго давно стремится к смене обстановки и не испытывает затруднений в отношении переезда в Россию.

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Все комментарии
6pwbgc2p6x8w
6pwbgc2p6x8w
сегодня в 00:28
Наверно он ещё не понял какую глупость сморозил
j8qj4b4cpd6b
j8qj4b4cpd6b
сегодня в 00:20, ред.
Иногда даже желающих брать не нужно.
lotsman
lotsman
вчера в 21:58
И зачем он в Зените? Деньги поманили?)
Вещий
Вещий
вчера в 21:55
И куды его вписать в игру Зени.... на лавочку дороговато...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:38
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:37
    А Зенит хочет ли его приобрести ?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:37, ред.
    Решил на заработки отправиться))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:11
    Видимо, деньги всё же его заинтересовали...
    Гость
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