Саласар хочет покинуть «Брагу» и перейти в «Зенит»

1739729460

вчера, 21:11

Полузащитник «Браги» изъявил желание покинуть португальский клуб и перейти в «Зенит».

25-летний уругваец считает, что его пребывание в команде затянулось. Кроме того, он недоволен работой медицинского персонала клуба, полагая, что они неэффективно справляются с его микротравмами.

Саласар сохраняет интерес к переходу «Зенит». Он видит в этом переходе преимущество в виде присутствия большого числа латиноамериканских футболистов в составе команды, что, по его мнению, облегчит адаптацию на новом месте.

Родриго давно стремится к смене обстановки и не испытывает затруднений в отношении переезда в Россию.