Стратегическая развилка для «Краснодара». Изменилась психология, но не подписали чемпионов

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сегодня, 19:05

Кубки приносят дерзкие футболисты.

Позиция «Краснодара» ясна – состав считают глубоким

Один из лидеров команда Сперцян говорит, что коллектив изменился психологически. После борьбы за титул прошлой весной и кубковых неудач на разных стадиях они подучились собирать удачные серии. Даже непростой старт сезона поражением в Суперкубке от «Зенита» и ничьими против середняков не сломал Мусаева. Работает опыт, наставник прибавил. Мостовой обожает унижать Мурада Олеговича, но в очередной раз ошибается. Тренер «Краснодара» растет с командой.

Комментатор Генич общается с людьми из клуба. Константин передал их позицию, которая читается по отсутствию трансферных новостей. Лидеры РПЛ полагают, что состав достаточно глубокий, чтобы доиграть 12 поединков весной, не считая матчей в Кубке страны. В осенней части сезона Мусаев выпустил на поле в РПЛ 21 футболиста. Фланговый защитник Эктов сыграл пять минут, а полузащитник Газинский десять. Ветерану 35 лет, вернулся в «Краснодар» из «Урала».

Олусегун наиграл 220 минут. У защитника Кайо были проблемы со здоровьем, провел всего 266 минут. У «Краснодара» 11 заметных основных футболистов, а резервисты показательно отделены Мусаевым. Причем среди них есть Кастаньо, который может покинуть клуб в ближайшие дни. Аргумент клуба, переданный Геничем, что у «Краснодара» глубокий состав, не проходит проверку на логику. Нельзя назвать глубокой заявку, где менее двух десятков футболистов.

В «Краснодаре» считают, что подписания зимой не нужны. Футболист в плохие для организма месяцы окунется в прелести переездов и перелетов команды из города, где закрыт местный аэропорт. Мусаев рад, что не было потерь. Точно считают этот факт приобретением для клуба. Кордоба, Сперцян, Коста и остальные остались, ведь команда лидирует в РПЛ . Тормена интересен «Палмейрасу», но бразильца можно убедить, если на него рассчитывают в основе в весенних матчах.

Первое место стало хорошим магнитом для футболистов. При этом «Зенит» остается однозначным фаворитом, зимой искал усиление состава. Забавно, что у Семака и Мусаева проблемы на одинаковых позициях. «Краснодар» не отказался бы от выдающихся латералей и вингеров. Также вспомнили о крайних форвардах. Видать, тренерский штаб высоко оценивает Батчи и Са. У них одинаковая средняя статистика в РПЛ . Оба забили по 3 мяча и отдали по 3 голевые передачи.

Футболисты в клубе нормальные. Кривцов и Козлов – россияне с тонкими решениями. Олусегун и Мозес могут выйти на замену на фланги атаки, умеют отдать передачу и нанести точный удар. Однако остается вопрос класса. Можно ли назвать Батчи и Са футболистами, равными Джону Кордобе? Центральный форвард по мастерству опережает коллег, поэтому нет органичной тройки в атаке. Тот же «Спартак», где разыгрались Барко и Угальде, зимой привез новичка Гарсию.

Деньги сами по себе в футбол не играют. Но одна вспышка травм или парочка важных дисквалификаций – «Краснодар» опустится ниже «Зенита». Быть может, чуть ниже «Спартака». Проиграли москвичам 0:3 в декабре в домашнем матче. Основной квартет атаки «Краснодара» вышел на поле, а счет по ударам в створ 2:9 в пользу Барко и Угальде. Сильные футболисты улучшают команду. «Краснодару» нужны были зимой фланговые форварды. Но отказались их подписывать.

Для «горожан» бычье упрямство – часть клубной истории

В «Краснодаре» хотят, чтобы их клуб называли «горожанами», как «Манчестер Сити», а не «быками». Хотя владелец Галицкий сам одобрил эмблему молодого клуба с рогатым великаном. Работает поговорка о названии и корабле? В «Краснодаре» демонстрируют упрямство. Когда им отвечали тем же, то возникали конфликты с футболистами и тренерами. Хотя чаще всего скандалов нет. Краснодар не Санкт-Петербург с Москвой. Футболисты, которые соглашаются там играть, немного другие.

Однако в такой категории можно найти прекрасных мастеров. Нельзя искать оправдания. Пусть девять кандидатов отказываются жить в Краснодаре, а десятый согласится. Не верится, что у Галицкого закончились деньги, хотя санкции могли зацепить его состояние. Не верится, что Мусаев доволен Батчи и Са. Публично тренер не будет уничтожать основных игроков. Особенно если весной будут играть именно они. Но даже к запасному форварду «Краснодара» Смолову достаточно вопросов по игре.

Федор говорит, что в его возрасте – 35 лет, пора думать о футбольной пенсии. А если представить, что после очередного удачного сезона уедет Кордоба, то летом «Краснодару» надо найти сразу двух нападающих. Откладывая трансферы, совершают классическую ошибку. Особенно когда речь о новичках в линию атаки. «Краснодар» играет нахраписто и мощно. Им нужны форварды, ведь спад для нападающего — часть процесса. У Смолов в карьере много голов и немало жестких промахов.

Кордоба по реализации моментов тоже далеко не первый форвард РПЛ . Следовательно, Мусаев и Галицкий зимой сделали «Краснодару» хуже. Могли поискать футболистов в аренду с правом выкупа. И для «Краснодара» дорогие по меркам клуба трансферы не настолько опасные, как для «Спартака», где больше ошибок с новичками. У «горожан» заиграли Кордоба, Кабелла, Алонсо и Диего Коста. А универсальный голландец Вильена, когда не валял дурака, подтверждал приличный уровень мастерства.