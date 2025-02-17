В агентстве Лоррана объяснили причину срыва трансфера в ЦСКА

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы нападающего «Фламенго» , дал комментарий по поводу срыва трансфера в ЦСКА .

Ранее представители клуба «Фламенго» заявили, что переход Лоррана в ЦСКА не состоится.