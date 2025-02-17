В агентстве Лоррана объяснили причину срыва трансфера в ЦСКА

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Лоррана, дал комментарий по поводу срыва трансфера в ЦСКА.
Ранее представители клуба «Фламенго» заявили, что переход Лоррана в ЦСКА не состоится.
После согласования ряда деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом. Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. ЦСКА заявил, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и, соответственно, «Фламенго» не отпустил спортсмена, и все.