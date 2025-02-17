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В агентстве Лоррана объяснили причину срыва трансфера в ЦСКА

вчера, 19:01

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Лоррана, дал комментарий по поводу срыва трансфера в ЦСКА.

Ранее представители клуба «Фламенго» заявили, что переход Лоррана в ЦСКА не состоится.

После согласования ряда деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом. Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. ЦСКА заявил, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и, соответственно, «Фламенго» не отпустил спортсмена, и все.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 12:52
Объяснение какое то заковыристое. Отправить контракт перед отправкой игрока. Проще нельзя было. Сели вместе представители клубов и игрок, согласовали условия контракта, подписали и разъехались)))
Датак
Датак
сегодня в 12:12
Врядли ЦСКА мог такое обещать
djo11
djo11
вчера в 20:56
при чем тут бюрократия вообще не понял) тут дело в писаках,которые зачастую больше половины из написанного на ходу придумывают,ну или раздувают информацию о которой на самом деле слышали только поверхностно и толком ничего не знают,а написать что то очень хочется) это как многие ученые, что бы получить дотацию на исследования, начинают придумывать невероятные гипотезы на пустом месте)
Сп62
Сп62 ответ djo11 (раскрыть)
вчера в 20:41
Если сделать так, как ты предлагаешь, то бюрократы останутся без работы. А без них нельзя.
djo11
djo11
вчера в 20:28
я никак не пойму,почему один раз нельзя написать четко и понятно(это касается не только этого трансфера), толи авторы статей специально тягомотину разводят,толи клубы или игроки что то мутят! ведь можно один раз четко и ясно сказать! вариантов то не так много, либо клубы не сошлись в цене,либо игрока не устроил контракт,либо игрок не хочет играть в россии,либо не прошел медосмотр!больше нет вариантов!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:07
Дело ясное, да что то тёмное))).
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