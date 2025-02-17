«Зенит» и «Спартак» снова спорят за хавбека. Мечтают подписать зрелых и сильных футболистов

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сегодня, 11:58

Игроки из Уругвая и Бразилии.

Повторяется летняя история с Барко

Аргентинский новичок «Спартака» Барко рассказал, что летом им интересовался «Зенит». Тренер Семак знал, что Вендел и Клаудиньо хотят уехать. С хавбеками были проблемы, бродили такие слухи. Теперь фанаты знают правду. Клаудиньо отправился в Катар, он больше не игрок «Зенита». Вендел уедет в «Ботафого» летом, доигрывает в РПЛ несколько месяцев. Семак пробует найти адекватную замену для Маркуса.

Даже если Глушенков сумеет заиграть на позиции «десятки» в схеме «4-2-3-1», вырастут нагрузки в обороне на Барриоса. Его травма стала бы катастрофой для фаворита РПЛ . У Вильмара нет подходящего сменщика. Пока также нет замены для Вендела. Независимо от позиции – в центре рядом с колумбийцем, или ближе к атаке, Маркус может приносить пользу. У бразильца много голевых передач, направляет команду.

Аршавин говорит, что когда хавбек не дурачится, то Вендел – лучший игрок РПЛ . Вряд ли, Маркус не прогрессирует. Поэтому уезжает домой в Бразилию, а не в команду уровня плей-офф Лиги чемпионов. Но нельзя оспорить факт, что когда Вендел в форме, то напоминает футболиста из Серии А или Ла Лиги. Как и молодой аргентинец Барко. Эсекьель говорит, что отказал «Зениту», поскольку «Спартак» был настойчивее.

Сейчас команда Станковича вмешалась в переговоры хавбека Саласара и «Зенита». После неудачи с Иличем из «Торино» москвичи присматриваются к цели конкурентов. Сам Родриго хочет в «Зенит», надоело играть за «Брагу» без трофеев. В Санкт-Петербурге надеется на быструю адаптацию в мире колумбийцев и бразильцев. Саласар сидел в футболке «Зенита» на сборах, в клубе по ошибке поставили фотографию.

А вот после прохождения медицинского осмотра «Брага» вернула хавбека в Португалию. Саласар успешно прошёл тесты, но хитрые португальцы решили выбить лучшие условия. «Спартак» сделал «Зениту» трансферную подножку. Хотя Станкович в курсе, что Саласар склоняется к северному варианту, сербу тоже нужен разноплановый центральный хавбек, вроде уругвайца. Ещё один спор между древними соперниками.

«Зенит» пошёл за очень крупной рыбой

Неудачные переговоры тоже важны. Показывают другим потенциальным новичкам, на что «Зенит» готов. Также отказы игроков информируют клуб РПЛ . Не всех можно достать, поскольку бразильские команды с неплохими для мёртвого рынка бюджетами. Представители заокеанской Серии А много раз отказывали российским клубам за последние годы. «Зенит» пришёл за капитаном «Фламенго» после неудачи с правым латералем Уэсли.

В том случае попросили более 30 млн евро, слишком дорого. «Зенит» переключился на Мимовича. Взяли в аренду сербского правого защитника. Одну из дыр в составе закрыли, пока Волков и Караваев восстанавливаются после травм. Остаётся центр полузащиты, где гарантировано потеряют с лета Вендела. Хотят заменить его опытным техничным левшой Жерсоном. Известный футболист выступает в отборе ЧМ -2026 за бразильцев.

В ноябре Жерсон забил Уругваю. Спас «селесао» от поражения после удара Вальверде из «Реала». Полузащитнику «Фламенго» 27 лет, рослый и физически крепкий игрок. Жерсон прекрасно работает левой ногой. Может играть на разных позициях, от опорной зоны до правого инсайда. Понимаем природу интереса. Скауты и аналитики «Зенита» посмотрели много матчей с участием латераля Уэсли. И заметили человека с огромной белой повязкой.

Жерсон – капитан команды, с ярко выраженными лидерскими качествами. Не такой атакующий игрок, как Вендел, зато физически готов намного лучше. Вот только в предыдущем абзаце раскрыта причина, почему футболист не горит желанием играть за «Зенит». Тренер сборной Доривал не замечает бразильцев из команды Семака. Настойчиво не вызывает капитана петербуржцев Сантоса, хотя слева у бразильцев Абнер из «Лиона».

Одна из причин, почему Вендел хочет засветиться в составе чемпионов Бразилии и победителей Кубка Либертадорес «Ботафого» – из основы этой команды ближе путь в сборную. Жерсон понимает, что можно взять деньги у «Зенита» (хотя бразильская информация, что ему предлагают 7.2 млн евро в год похожа на выдумку), а потом закрыть себе путь в заявку Бразилии за год до чемпионата мира. Хавбек трудился, чтобы выйти на этот уровень.

Жерсона знают в Европе. Не заиграл в «Роме», римляне недооценили любопытного хавбека. После аренды в «Фиорентину» вернулся домой. И предпринял ещё одну попытку заиграть в топ-5. Перешёл в «Марсель», бегал в Лиге чемпионов. У Жерсона не было травм, просто тренеры ему не доверяли. Странно, ведь это сильный футболист. Возможно, хавбек просто позднеспелый сорт. Такие тоже попадаются. Жерсон одногодок Маркуса Вендела.

Важно учесть планы опорника Барриоса

Барко правильно сделал, что пошёл в «Спартак». Там сразу стал лидером, ведь команда нуждалась в шустрых хавбеках. В «Зените» Семак мог отнестись к аргентинцу, как к Ахметову. Ильзата никто не вспоминает, хотя подписывали футболиста для игры в полузащите чуть ближе к атаке. А приезд Саласара может означать, что «Зенит» задвигает в глубокий запас Глушенкова ради схемы «4-3-3». А новичок Энрике уже закрыл для Максима фланг атаки.

При этом после Вендела может задуматься об отъезде ветеран команды Барриос. Хотя Вильмару в 31 год будет сложнее найти себе новый клуб с аналогичной зарплатой, работает фактор сборной. Колумбия сейчас на пике развития. Чемпионат мира подарит им надежды через год. При этом в центре полузащиты играл Кастаньо, который сидел на лавке у «Краснодара» и покидает «горожан». А опытного Барриоса выпускают на две минуты.

Для Вильмара ситуация унизительная. Проигрывал конкуренцию не только Кастаньо, но и Матеусу Урибе. А это 33-летний хавбек нового клуба Клаудиньо, катарского «Аль-Садда». Неужели в РПЛ сейчас настолько низкий уровень футбола, что Барриос с его опытом не может в «Зените» подготовиться к основе сборной Колумбии? У Кордобы в «Краснодаре» ведь получается. Наверное, дело в Семаке. Тренер «Зенита» не работает на футболистов.