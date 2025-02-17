«Васку да Гама» проявляет интерес к вингеру «Зенита»

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вчера, 16:19

«Васку да Гама» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» . Бразильцев очень впечатлила его игра на победном Кубке Южной Америки U20, где он забил два мяча и отдал 6 голевых передач. Также сообщается, что «Васку да Гама» следит за многими латиноамериканцами в РПЛ .

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в феврале 2024 года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. В текущем сезоне 19-летний левый вингер сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.