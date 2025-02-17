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«Васку да Гама» проявляет интерес к вингеру «Зенита»

вчера, 16:19

«Васку да Гама» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Педро. Бразильцев очень впечатлила его игра на победном Кубке Южной Америки U20, где он забил два мяча и отдал 6 голевых передач. Также сообщается, что «Васку да Гама» следит за многими латиноамериканцами в РПЛ.

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в феврале 2024 года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. В текущем сезоне 19-летний левый вингер сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:32
Реэкспорт)...
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Педро нам самим пока нужен.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:32
Пусть пока Зени помогает, а там видно будет... до 28 года время есть его пропадать.
q25feevct7a4
q25feevct7a4
вчера в 17:11
Если продавать то очень задорого, такие футболисты нам самим нужны.
adekvat
adekvat
вчера в 16:58
Его нельзя продавать, нормальный тренер сделал бы с него звезду.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:33
Это круговорот бразил в природе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
День наоборот)))
Бразилы хотят купить у Зенита бразила))
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