Киву стал главным тренером «Пармы»

Кристиан Киву назначен на пост главного тренера «Пармы».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, оно может быть продлено, если команда сохранит место в Серии А.
Коллектив идет на 18-м месте.
Кристиан Киву назначен на пост главного тренера «Пармы».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, оно может быть продлено, если команда сохранит место в Серии А.
Коллектив идет на 18-м месте.
Пармезанцы заслужили остаться в серии А
Пармезанцы заслужили остаться в серии А