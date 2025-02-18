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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2024/2025

Киву стал главным тренером «Пармы»

вчера, 14:24

Кристиан Киву назначен на пост главного тренера «Пармы».

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, оно может быть продлено, если команда сохранит место в Серии А.

Коллектив идет на 18-м месте.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:43
Спасибо, я вспомнил, что такой игрок существует
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:56
Удачи Кристиану, после молодёжи Интера первый самостоятельный опыт
Пармезанцы заслужили остаться в серии А
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:16
Надеюсь, всё у него получится...
Гость
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