Киву стал главным тренером «Пармы»

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вчера, 14:24

назначен на пост главного тренера «Пармы».

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, оно может быть продлено, если команда сохранит место в Серии А.

Коллектив идет на 18-м месте.