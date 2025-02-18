«Аль-Хиляль» Малкома обыграл «Аль-Васл» и выиграл свою зону в азиатской ЛЧ

1739902268

вчера, 21:11

«Аль-Васл» из ОАЭ потерпел поражение от саудовского «Аль-Хиляля» в матче 8-го тура Лиги чемпионов АФК (0:2).

На 13-й минуте счёт открыл Маркос Леонардо. Ещё один гол забил Салем Аль-Даусари на 49-й.

«Аль-Васл» занял 5-е место в зоне Запад (11 очков). «Аль-Хиляль», за который ранее выступал нападающий Неймар, стал победителем группы (22 балла). В составе клуба из Эр-Рияда также играет бывший форвард «Зенита» Малком.