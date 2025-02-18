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«Аль-Хиляль» Малкома обыграл «Аль-Васл» и выиграл свою зону в азиатской ЛЧ

вчера, 21:11

«Аль-Васл» из ОАЭ потерпел поражение от саудовского «Аль-Хиляля» в матче 8-го тура Лиги чемпионов АФК (0:2).

На 13-й минуте счёт открыл Маркос Леонардо. Ещё один гол забил Салем Аль-Даусари на 49-й.

«Аль-Васл» занял 5-е место в зоне Запад (11 очков). «Аль-Хиляль», за который ранее выступал нападающий Неймар, стал победителем группы (22 балла). В составе клуба из Эр-Рияда также играет бывший форвард «Зенита» Малком.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Благодаря Неймару выиграли, он построил эту команду!!))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:38
Глядишь ещё и выиграет Азиатскую Лигу чемпионов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:37
Аль-Хиляль обыграли "Васек" и довольны..)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32, ред.
Иного исхода я и не ожидал .
Вот только не Аль-Хиляль Малкома , а Малком принадлежит Аль-Хилялю ☝️😜
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