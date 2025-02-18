«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вышла на первое место

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол с пенальти на 28-й минуте забил Роберт Левандовски.
После этой игры «Барселона» вышла на первое место (51 очко), «Райо Вальекано» находится на 6-й строчке (35 баллов).
|Барселона1 : 0Райо Вальекано
|Матч завершен
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги (1:0).
Гол с пенальти на 28-й минуте забил Роберт Левандовски.
После этой игры «Барселона» вышла на первое место (51 очко), «Райо Вальекано» находится на 6-й строчке (35 баллов).
Давно так Барселона не порола моменты, - речь о первом тайме, стесно.
Рафинья и Ямаль исчерпали свой запас фарта и были на поле, как пустоцветы. А Ямаль так и вовсе сегодня был сам не свой. Бил куда попало и раздавал на партнёра как попало.
Ну а Райо мне понравился. В конце пытались сравнять счёт, используя контру и двигая мячик по низу, разыгрывая стенку и демонстрируя неплохой дриблинг, а не навесами, в расчёте на дурнину. Молодцы пацаны.
Давно так Барселона не порола моменты, - речь о первом тайме, стесно.
Рафинья и Ямаль исчерпали свой запас фарта и были на поле, как пустоцветы. А Ямаль так и вовсе сегодня был сам не свой. Бил куда попало и раздавал на партнёра как попало.
Ну а Райо мне понравился. В конце пытались сравнять счёт, используя контру и двигая мячик по низу, разыгрывая стенку и демонстрируя неплохой дриблинг, а не навесами, в расчёте на дурнину. Молодцы пацаны.
Каталонцы на своем законном 1 месте!!!
Левандовски совсем раскис, превращается в копию Роналду пенальтиста.
Ямаль зазвездился то ли? да и Рафинья пас своевременно не отдает!!!
хорошо, что у нас есть Педри и Френки Де Йонг.
центральная защита тоже на высоте отыграли. молодцы!
кипер Райо угарный человек, жаль что не все отправляют киперов на последний угловой в матчах чемпионатов, за этим было бы весело наблюдать.
след.матч с Лас Пальмас. Жду убедительного реванша!!!
Каталонцы на своем законном 1 месте!!!
Левандовски совсем раскис, превращается в копию Роналду пенальтиста.
Ямаль зазвездился то ли? да и Рафинья пас своевременно не отдает!!!
хорошо, что у нас есть Педри и Френки Де Йонг.
центральная защита тоже на высоте отыграли. молодцы!
кипер Райо угарный человек, жаль что не все отправляют киперов на последний угловой в матчах чемпионатов, за этим было бы весело наблюдать.
след.матч с Лас Пальмас. Жду убедительного реванша!!!