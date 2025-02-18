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«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вышла на первое место

сегодня, 00:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги (1:0).

Гол с пенальти на 28-й минуте забил Роберт Левандовски.

После этой игры «Барселона» вышла на первое место (51 очко), «Райо Вальекано» находится на 6-й строчке (35 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:58
А вы- достойно выигрывать.)))
Guankin
Guankin
сегодня в 16:39
Позорное судейство в пользу Барсы, судьи на VAR вообще не стесняются. Для интриги в чемпионате хорошо, но кому она нужна таким путем...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredullous (раскрыть)
сегодня в 16:03
Научись достойно проигрывать 👌😉
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:48
Я только где-то минут 15 только смотрел, концовку первого тайма
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ матос (раскрыть)
сегодня в 15:45
На этот счёт у каждого своё мнение.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 15:01
Нет же
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 14:52
Так я вообще не фанат реала . Я за Челси болею . Хочешь прикол я даже поставил на победу барсы. Лучше бы я проиграл эту ставку . Понимаешь? Просто мне не нравиться , что судьи помогают барсе вечно.
матос
матос ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Нет и Нет , а где Месии?\
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:30
Только Иньеста мог получить в 2010 году, но никак не Снейдер.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:30
Родину я не покидал. У меня было много разных вызовов еще в СССР, но я никуда не собирался ехать, даже не допускал такой мысли. Дед- коммунист и фронтовик, Отец- инвалид в*йны. Но после того, kak распалась Великая Страна, понял- что надо решать- или приобщаться к новым реалиям и оставаться, или уезжать... Выбрал второе. Отец, категорически ехать не хотел, а Деда к тому времени уже не было. Уехал с Мамой, но каждые полгода приезжал в Киев к Отцу, помогал ему и тд.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:24
Родину зачем покинули?
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:23
Да, Марат, конечно.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:22
Виктор, извините, можно вопрос прямой?
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:17
Марат. Приятно познакомиться , хотя Ваше имя мне тут давно известно))
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:13
Меня Виктор зовут, на всякий случай...)))
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:11
)))))))
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:10
У меня поначалу, тоже, трудно было привыкнуть к тяжелому, сырому и дождливому немецкому климату. После сухого, практически идеального киевского климата, попасть в слякотную Германию было очень сложно. Зимой, вместо снега дожди, а летом, тепло- только по праздникам. Бывает конечно и жара, как и везде, но в целом- очень тяжелый и депрессивный климат...
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:06
По питерским , пока они рулят страной я ни чему удивляться даже не буду
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:04, ред.
Гамбург мне тоже симпатичен. Люблю наш Калинград ( их Кёнигсберг) предлагаю супруге сменить место жительство , нет она у меня (северянка) всё в Тюмень тянет а туда я не хочу , но город отличный (климат не мой)
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 14:00
А я Германию почти не знаю и никогда особо не интересовался, несмотря на то, что живу здесь больше 30-ти лет. Я всё больше по Европе ездил, а вот в Германии был только в Мюнхене и в Кёльне, не считаю мелких городков, коих, здесь- видимо невидимо.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 13:57
Ну Вы знаете, я неоднократно подчеркивал, что пока не наблюдаю юбилейного настроения в Зените. Конечно, я и не отрицаю возможных привелегий для Питера, но после двух домашних поражений Зенита, как-то, про юбилей и не думаю, не похоже. Хотя, исключать, конечно, тоже не стоит...)))
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:56, ред.
у меня двоюродная сестра с мужем и детьми еще с 2006 года живут в Регенсбурге , был раз 7-9 я там и Мюнхен видел и много еще чего. Больше Дрезден понравился.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 13:54
Ну это прекрасно- когда вся семья такая спортивная!!!)))
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:52
Россия не Германия по территории , я с Волги , с родины Ленина. Про чемпионство я и не думаю и не надеюсь даже , у кого юбилей ныне?
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 13:49
8 часов многовато, мне до Мюнхена три часа...)))
Конечно, Спартак сейчас не тот, что раньше. После футбола Бескова и Романцева, после тех ЗВЕЗД Спартака, сейчас, Спартак не воспринимается как когдато- это очевидно. Если совсем откровенно, то мне мало верится в чемпионство Спартака. Всем известно моё Уважение и моя Симпатия к Прославленному советскому Клубу, но вот сомнения и опасения имеются.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:47
жена топит за депо и Ак Барс , сыновьям фиолетово вообще всё))) им биатлон и лыжи интересны
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:44
Спартак тема отдельная для меня. Нет той игры что я наблюдал и воочию раньше , поэтому сейчас в столицу на игры и не езжу , и ехать мне на авто примерно 8 часов
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
сегодня в 13:41
Ну а я больше за Баварию. Сейчас в команде перестроичный процесс, что всегда непросто. Но по игре, мне, чем-то Бавария напоминает Ваш Спартак, именно по манере игры и по организации. То-есть, техничная, летающая команда, но без фундамента конкретного и основательного, что всегда опасно.

Но после мертвого футбола Тухеля, нынешняя игра команды смотрится интересно и перспективно...
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41
для топа как Бавария тренер слабый , либо временный
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:37, ред.
Мне симпатичны всегда были в Германии лишь 2 команды , БД и Аптека.
пс
раньше нас с Вами за флуд не по теме отправили бы в бан))) но раньше бан тут на сайте никак не влиял форуму , который жил отдельно , туда этот бы бан не перешёл)))
Гость
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