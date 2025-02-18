«Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вышла на первое место

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сегодня, 00:58

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги (1:0).

Гол с пенальти на 28-й минуте забил Роберт Левандовски.

После этой игры «Барселона» вышла на первое место (51 очко), «Райо Вальекано» находится на 6-й строчке (35 баллов).