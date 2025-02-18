«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Виссел Кобе» в матче азиатской ЛЧ

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вчера, 17:31

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Виссел Кобе» в матче 8-го тура Лиги чемпионов АФК (4:2).

На 2-й минуте Сауло вывел хозяев поля вперёд. На 7-й красную карточку получил вратарь японской команды Поуэлл Оби. Шиничи Чан на 45+3-й удвоил преимущество клуба из Китая. На 48-й Сауло сделал дубль, а на 70-й реализовал пенальти. Ниина Томинага на 87-й сократил отставание гостей в счёте. Ещё одним голом у японского клуба отметился Харуя Иде на 90+3-й.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 7-е место (10 очков). «Виссел Кобе» идёт 3-м (16 баллов).