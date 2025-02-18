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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Виссел Кобе» в матче азиатской ЛЧ

вчера, 17:31

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Виссел Кобе» в матче 8-го тура Лиги чемпионов АФК (4:2).

На 2-й минуте Сауло вывел хозяев поля вперёд. На 7-й красную карточку получил вратарь японской команды Поуэлл Оби. Шиничи Чан на 45+3-й удвоил преимущество клуба из Китая. На 48-й Сауло сделал дубль, а на 70-й реализовал пенальти. Ниина Томинага на 87-й сократил отставание гостей в счёте. Ещё одним голом у японского клуба отметился Харуя Иде на 90+3-й.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 7-е место (10 очков). «Виссел Кобе» идёт 3-м (16 баллов).

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Все комментарии
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
...спасибо Бро, напомнил о боевой узбекской дружине "Пахтакор" во главе с Якубиком Андреем Александровичем!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:54
И тут намудрили что то.....одни Шанхаи и Хиляли....)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
пока японцы и арабы доминируют в азиатской лиге чемпионов.
узбекский Пахтатор на 7 месте, ничто не угрожает им.
shur
shur
вчера в 17:47
...зачем какие то уругваи звать, сразитесь с Мастером Слуцким,слабо?! Дешево и сердито,заодно укрепления дружбы
между Большими Народами!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
Команду И Лёню с Победой!! Так держать
fdq9nbu2z5ta
fdq9nbu2z5ta
вчера в 17:35
Седьмая команда обыграла третью, возможно, это только начало.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:32
Команду Слуцкого с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:32
А всего 7-ое место....как-то слабовато
Гость
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