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«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» и прошла в следующую стадию ЛЧ

сегодня, 01:01
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:3).

На 22-й минуте Керем Актюркоглу вывел португальскую команду вперёд. На 32-й монегаски отыгрались усилиями Такуми Минамино. На 51-й гости вышли вперёд — гол забил Элиэсс Бен Сегир. Эвангелос Павлидис на 76-й восстановил равенство, реализовав пенальти. На 81-й монегаски снова повели усилиями Джорджа Иленикены. На 84-й третий гол лиссабонцев провёл Оркун Кокчу.

По сумме двух игр «Бенфика» победила 4:3 и вышла в следующий раунд плей-офф.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:10
Красивое зрелище! Зрители точно остались довольны. ))
Но этого мало для Бенфики в следующем раунде.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
Можно сказать что Бенфика на тоненького проскочила.... но все же проскочила.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:59
Нормально так позабивали друг другу))
emmesk8xdbea
emmesk8xdbea
сегодня в 07:31
Выигрывает всегда сильнейший, Бенфику с победой!
h3je4vbbk6h4
h3je4vbbk6h4
сегодня в 07:17
Неплохо так монегаски в Лиссабоне поупирались
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:16
Красочный матч с обилием голов, такие и нужны в ЛЧ
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:42
С преодолением первого рубежа, Бенфика!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:18
Не грусти, не печалься, он много раз уже так делал и никуда в итоге не уходил и в конкурсе участвовал.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 02:06
Сильнейшие шагают дальше!
Молодцы Орлы!
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
сегодня в 01:12
Орлы смотрелись отстойно в 1/8 их вынесут надо молодеж набирать и давать играть, а не отоменди и ко 35+
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:11
И это справедливо, Монако досвидос...
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