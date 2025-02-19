«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» и прошла в следующую стадию ЛЧ

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сегодня, 01:01

«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:3).

На 22-й минуте Керем Актюркоглу вывел португальскую команду вперёд. На 32-й монегаски отыгрались усилиями Такуми Минамино. На 51-й гости вышли вперёд — гол забил Элиэсс Бен Сегир. Эвангелос Павлидис на 76-й восстановил равенство, реализовав пенальти. На 81-й монегаски снова повели усилиями Джорджа Иленикены. На 84-й третий гол лиссабонцев провёл Оркун Кокчу.

По сумме двух игр «Бенфика» победила 4:3 и вышла в следующий раунд плей-офф.