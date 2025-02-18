«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» и вылетел из Лиги чемпионов

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вчера, 22:41

«Милан» и «Фейеноорд» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:1).

На 1-й минуте итальянская команда вышла вперёд усилиями Сантьяго Хименеса. На 51-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тео Эрнандес. Жулиан Карранса на 73-й сравнял счёт. Живайро Рид на 90+7-й удалился в составе гостей.

По сумме двух игр «Фейеноорд» выиграл 2:1 и вышел в следующий раунд плей-офф.