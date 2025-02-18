«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» и вылетел из Лиги чемпионов

«Милан» и «Фейеноорд» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:1).
На 1-й минуте итальянская команда вышла вперёд усилиями Сантьяго Хименеса. На 51-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тео Эрнандес. Жулиан Карранса на 73-й сравнял счёт. Живайро Рид на 90+7-й удалился в составе гостей.
По сумме двух игр «Фейеноорд» выиграл 2:1 и вышел в следующий раунд плей-офф.
Остаётся только в очередной раз недоумевать как мы умудрились этой весьма средней команде отдать Суперкубок и потерять с ними 5 драгоценных очков в чемпионате.
Остаётся только в очередной раз недоумевать как мы умудрились этой весьма средней команде отдать Суперкубок и потерять с ними 5 драгоценных очков в чемпионате.
Жирона в прошлом году играла хорошо, у них Довбик забивал, но он и близко не уровень топ клуба.
Такое бывает очень редко! В Англии Лестер с Варди где сейчас? Напомни.
Жирона в прошлом году играла хорошо, у них Довбик забивал, но он и близко не уровень топ клуба.
Такое бывает очень редко! В Англии Лестер с Варди где сейчас? Напомни.
страна привлекательная (была) и по климату и по проживанию и
чумавая поддержка болельщиков, но своих интересных,сильных игроков практически мизер!
страна привлекательная (была) и по климату и по проживанию и
чумавая поддержка болельщиков, но своих интересных,сильных игроков практически мизер!
А ведь когда-то была сильнейшая лига мира...
А ведь когда-то была сильнейшая лига мира...
Мразь.
Мразь.