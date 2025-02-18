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«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» и вылетел из Лиги чемпионов

вчера, 22:41
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Милан» и «Фейеноорд» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:1).

На 1-й минуте итальянская команда вышла вперёд усилиями Сантьяго Хименеса. На 51-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тео Эрнандес. Жулиан Карранса на 73-й сравнял счёт. Живайро Рид на 90+7-й удалился в составе гостей.

По сумме двух игр «Фейеноорд» выиграл 2:1 и вышел в следующий раунд плей-офф.

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Все комментарии
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 08:48
Вот это да.... Представляю недовольного Ибру после всего сказанного им
galem72
galem72
сегодня в 08:22
Жаль, конечно! Хотелось, чтобы Милан прошёл дальше.
матос
матос
сегодня в 08:08
Красно-черные решили поскорее вылететь с этой ЛЧ, чтобы сохранить силы для попадания в следующую))
Остаётся только в очередной раз недоумевать как мы умудрились этой весьма средней команде отдать Суперкубок и потерять с ними 5 драгоценных очков в чемпионате.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
гости лучше играют в футбол !
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:11
Да он вообще не уровень. От него мяч отскакивает на 10 метров. А как он бездарно сыграл за сб.Украины на всех форумах. Обычный футбольный жлоб, по футбольному безграмотный. Жироне была пруха в прошлом сезоне, поэтому на неудачах Барсы и Атлетико выскочили на третье место. Плюс, конечно- Витя Цыганков помог, своим футбольным интеллектом...
qw9uy47s2vnr
qw9uy47s2vnr ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
Ахах был в прошлом году с Атлетико в ЛЧ. В этом году будет тоже самое. Юве ваших уже подготовил...)))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Xrenobus (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:28
Да он в любом случае не прижился, хоть с деньгами, хоть без денег. Там своих талантов хватает, которые играют намного лучше!
Жирона в прошлом году играла хорошо, у них Довбик забивал, но он и близко не уровень топ клуба.
Такое бывает очень редко! В Англии Лестер с Варди где сейчас? Напомни.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Xrenobus (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:10
Не прижился Феликс в Испании, потому что уровень низкий. Он и в Барселоне бы не прижился. Его уровень - это где-то в Италии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Xrenobus (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:07
Ты Феликса в Барселоне видел ? Они с Канселу на пару чудеса там творили... А Хави тупил и толком сыграться им как следует не дал.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:38
Вон Бавария проигрывает Селтику,дело ближется к доп времени,тоже спишем немецкий футбол?)))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
Милан сам середняк сейчас,а у Аталанты стиль агрессивный но ресурсов нет.Никакой середняк не вынесет как ты говоришь
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 00:34
От Милана одно название осталось. Давно средняя команда, в целом как весь чемпионат, куда сплавляют неликвид из топ команд.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:34
Не думаю, что из-за засилия иностранцев. В нулевых, в одном только Милане играли 90 процентов иностранцев, но как играли!!! Другое дело- качество этих иностранцев.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:31
Бавария.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
...Витя угадай загадку ! Ким отдал пас Кюну и тот забил,но игроки из разных команд, о ком это Я,ха?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
...а дальше всё хуже и хуже и потом вовсе на нет! Я думаю главная причина спада,опять таки засилие иностранцев, Италия
страна привлекательная (была) и по климату и по проживанию и
чумавая поддержка болельщиков, но своих интересных,сильных игроков практически мизер!
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:16
Да там Леао тоже перец еще тот! Ну а Тео видно не хочет играть в Милане
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ну так- это ж ЛЮДИ какие!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
...со времён Джанлука Виали, Джанфранко Дзолы !!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:09
Нет, раньше...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:07
"...А ведь когда-то была сильнейшая лига мира..."
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:05
Два года подряд вообще конкуренции не было. Уровень итальянского футбола резко упал. Средняя Аталанта побеждает в ЛЕ, громя выжившего из ума Клоппа и зеленого Алонсо. Невозможно себе представить, чтобы в Серии А, в нулевых, играли такие как Хвичка и Довбик. Называется дожились. Вот и результат...
ABir
ABir
сегодня в 00:00
Не побеждая в 1/16 Фейеноорд, нет смысла проходить дальше.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:56
Как я и писал раньше, серия А внутри чемпионата симпатичная, конкуренция за чемпионство большая, но сами команды очень слабые. Любой середняк из других топ 7 лиг выносят их. Аталанта тоже 1-5 летит по общему счету. Уверен Интер тоже ничего интересного не покажет в 1/8
Capral
Capral
вчера в 23:42
Ещё одна итальянская команда вылетела. Похоже и Аталанта на очереди... Вот она, Серия А - пристанище для разных хвичек и долбиков.

А ведь когда-то была сильнейшая лига мира...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:35
Ахах)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:22
Крашеного петушка во Францию в багажном отделении.
Мразь.
xajaks
xajaks
вчера в 23:20
Унылое зрелище, еле досмотрел
sihafazatron
sihafazatron ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 22:59
Леау - обычный понторез. Да техника у него приличная и скорость хорошая, а когда нужно отдать пас, он только вредит команде...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:58
имея ЖК ещё и симулировать на пеналь,зная что будет ВАР и не почувствовав даже контакта соперника. Вершина 56изма. Чисто слил все старания команды.Ибра в душевой проведёт воспитательные работы.
Гость
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