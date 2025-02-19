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Илич может перейти в «Спартак» летом

19 февраля 2025, 10:38

Стало известно больше деталей о потенциальном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего сербского футболиста сорвался.

Переход не состоялся из-за медицинских показателей игрока и сроков его восстановления после травмы. Несмотря на то что «Спартак» разрешил вопрос с финансовым переводом, тренерский и медицинский штаб клуба посчитали трансфер слишком рискованным и отказались от него.

Представители футболиста поддерживают связь со «Спартаком» и могут возобновить переговоры о возможном переходе летом.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
19 февраля в 19:39
Ха!Вы знаете когда писал Вам ответ , то у меня тоже про агента промелькнула шальная мысль))))))
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
19 февраля в 18:53
Не удивлён, такое впечатление может сложиться запросто, я думаю может быть у Спартака с Зенитом один и тот же скаут работает, две зарплаты получает за одну работу)))
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
19 февраля в 17:24
У меня создалось такое впечатление , что у КБ с Зенитом образовалось такое неформальное соперничество в плане трансферов и сумм этих трансферов!Увести друг у друга игрока и плевать нужен или нет!Но это в первую очередь Зенит этим грешит! Ну или просто взять игрока , который перед этим не достался !Саласара вот!Ну это мое мнение!
3qhvq3322z5g
3qhvq3322z5g
19 февраля в 15:52
К лету Илича купят очень задорого и будут его долго лечить.
ssspartak
ssspartak
19 февраля в 13:29
Есть понятие "поздно", а есть "уже не надо"
112910415
112910415
19 февраля в 12:20
может, к лету забудут про него !
Bad Listener
Bad Listener
19 февраля в 11:45, ред.
А летом этот трансфер типа станет менее рискованным? Что за бред? Или это новый Глебов которого мы будем годами собираться взять и не брать в итоге? Спартак поднялся на уровень выше, теперь будет вечно рассматривать трансфер игрока за 20 млн незаслуженных денег а не за 10
Оледжан
Оледжан
19 февраля в 11:38
пусть это стекло и дальше в Турине лечится за итальянские бабки
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 февраля в 11:33
Он не нужен ни летом , ни зимой...)
magnum3000
magnum3000
19 февраля в 11:29, ред.
Во привязались к больному игроку! :)
Alex_67
Alex_67
19 февраля в 11:13
Да что же они так прицепились к этому Иличу?
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 11:01
Это уже ненормально блин!! Отдайте Станковича в Торино бесплатно!
Don Hose
Don Hose
19 февраля в 11:00
Летом найдется другая причина против перехода.
xe45b9ssevf9
xe45b9ssevf9
19 февраля в 10:54
Опять всяких жирных и больных собирают за бешеные деньги.
9yzsh6tna2n2
9yzsh6tna2n2
19 февраля в 10:51
От Илича, не желающего играть в спартаке, никак не отстанут.
Варвар7
Варвар7
19 февраля в 10:39
До лета "ещё столько воды утечёт"...
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