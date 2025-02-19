Илич может перейти в «Спартак» летом

Стало известно больше деталей о потенциальном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего сербского футболиста сорвался.
Переход не состоялся из-за медицинских показателей игрока и сроков его восстановления после травмы. Несмотря на то что «Спартак» разрешил вопрос с финансовым переводом, тренерский и медицинский штаб клуба посчитали трансфер слишком рискованным и отказались от него.
Представители футболиста поддерживают связь со «Спартаком» и могут возобновить переговоры о возможном переходе летом.