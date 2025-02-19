«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Саласару

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19 февраля 2025, 08:34

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Брагой» о приобретении полузащитника .

В последние дни сторонам удалось достичь определенного прогресса. Представители «Спартака» настроены завершить сделку до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось о прохождении Саласаром медицинского обследования в Дубае для возможного перехода в «Зенит».

Сумма трансфера 25-летнего футболиста оценивалась в размере €15+5 млн. Однако переход сорвался из-за разногласий по вопросу гарантии оплаты трансфера.