«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Саласару

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Брагой» о приобретении полузащитника Родриго Саласара.
В последние дни сторонам удалось достичь определенного прогресса. Представители «Спартака» настроены завершить сделку до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось о прохождении Саласаром медицинского обследования в Дубае для возможного перехода в «Зенит».
Сумма трансфера 25-летнего футболиста оценивалась в размере €15+5 млн. Однако переход сорвался из-за разногласий по вопросу гарантии оплаты трансфера.