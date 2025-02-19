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«Спартак» достиг прогресса в переговорах по Саласару

19 февраля 2025, 08:34

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Брагой» о приобретении полузащитника Родриго Саласара.

В последние дни сторонам удалось достичь определенного прогресса. Представители «Спартака» настроены завершить сделку до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось о прохождении Саласаром медицинского обследования в Дубае для возможного перехода в «Зенит».

Сумма трансфера 25-летнего футболиста оценивалась в размере €15+5 млн. Однако переход сорвался из-за разногласий по вопросу гарантии оплаты трансфера.

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Все комментарии
ULTRASteam
ULTRASteam
20 февраля в 19:29
Спам срет деньгами бабушек
Bad Listener
Bad Listener
19 февраля в 11:43, ред.
Да Спартаку надо подитожить это трансферное окно чем то убедительным, так как трансфер Гарсии за огромные деньги вполне может оказаться провалом, а так будет хотя бы 2 из 3. Помазуна в расчёт не беру, для меня это лавочный кот в мешке
magnum3000
magnum3000
19 февраля в 11:27
В Зенит не продали из-за финансовых рисков из-за санкций. А на Спартак санкции не распространяются? Это не Россия?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 февраля в 10:30
Если срастеться , то безусловно это будет усиление
NbKA555
NbKA555
19 февраля в 10:14
Ну посмотрим.Как Бог даст,так и будет.Если договорятся,то это явно - усиление.Всем добра
матос
матос ответ 69hcejc346ju (раскрыть)
19 февраля в 09:46
Больше питерских Спартак точно не даст
69hcejc346ju
69hcejc346ju
19 февраля в 09:24
Тут самый ключевой вопрос - очень высокие запросы футболиста по зарплате.
матос
матос
19 февраля в 09:22
Сумма трансфера 25-летнего футболиста оценивалась в размере €15+5 млн. Однако, переход сорвался из-за разногласий по вопросу гарантии оплаты трансфера.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400510/salasar-rodrigo-spartak 19.02.2025

интересно . выходит португалы усомнились в фин возможностях газового мирового гиганта и их возможностях?
Alex_67
Alex_67
19 февраля в 09:12
В чем заключается прогресс?
7n5m96tjg6ba
7n5m96tjg6ba
19 февраля в 08:42
Долгие переговоры непонятно зачем.
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 08:41
В Браге умеют продавать
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 08:35
Спартак все покупает и покупает....
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