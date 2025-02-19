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«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу Перейры

19 февраля 2025, 09:35

«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры.

Однако окончательное решение о трансфере зависит от самого футболиста, который пока не дал своего согласия на переход в РПЛ.

По информации источника, игрок ведет консультации со своей семьей и планирует дать окончательный ответ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выложить 20 миллионов евро, включая бонусы, за трансфер Перейры из «Крузейро».

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Все комментарии
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 февраля в 22:03
Сантос не считается легионером с 6 ноября
Dauletbek
Dauletbek
19 февраля в 22:08
    Хиромант
    Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
    19 февраля в 21:01, ред.
    - И пока трансферное окно не закроется - гонка будет продолжаться... Зачем? А просто так... по приколу...
    "Назло бабушке - не одену шапку и отморожу уши"...
    "Назло кондуктору - куплю билет и пойду пешком"...
    - И т.д., и т.п.
    - "Аншлаг" нервно курит за углом...
    Pahutill1982
    Pahutill1982
    19 февраля в 20:57
    ,ляяя !!!! Только такую эмоцию вызывает такая новость !!!!!!
    d1metras
    d1metras
    19 февраля в 18:09
    Чувствую под зенит скоро в рфс правила на лимит перепишут.
    Futurista
    Futurista
    19 февраля в 14:59
    Перейра из Крузейро за деньгейро)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
    19 февраля в 14:22
    У Сантоса нет футбольного российского гражданства. ФИФА не дал пока
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 февраля в 14:21
    25процентный клоун25процентный клоун
    В принципе ты прав, только поправлю тебя. 8 легионеров Зенита из 15, которые сейчас в составе - это незыблемо. Остается три места для нелегионеров. Это точно будут Латышонок, Глушенков и Алип , либо Мостовой. Соболеву в принципе при наличии в нападении Энрике, Гонду и Касьеры ничего не светит.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Scorp689 (раскрыть)
    19 февраля в 14:01
      112910415
      112910415
      19 февраля в 12:27
      Перейра, бросай своё Крузейро ! )
      Deemon37
      Deemon37 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      19 февраля в 12:22
      Ошибаешся Соболева там быть не может, 3 россиягина это сантос алип и латышонок, ну возможно глушенков
      5feghfw5tcre
      5feghfw5tcre
      19 февраля в 12:09
      Похоже Зениту все равно кого покупать, лишь бы игрок был из Бразилии.
      adekvat
      adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      19 февраля в 11:47
      Они гражданство поменяют за допцену, Семаку физруку юбилейный сезон надо спасать.
      8c2heazg4bgq
      8c2heazg4bgq
      19 февраля в 11:44
      Ещё один коренной питерец в отряд Хулио-92улио
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      19 февраля в 11:32, ред.
      А кто с них за лимит спросит ?? )))
      magnum3000
      magnum3000 ответ Варвар7 (раскрыть)
      19 февраля в 11:23
      Это не Нэгоро, это Себастья Перейро- торговец черным деревом. :)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 февраля в 11:03, ред.
      Перейра отдает пас на Луиса Энрике , тот катит на Педро, дальше идет навес в штрафную, где Гимараеш скидывает на Соболева и Александр бьет выше пустых ворот с метра.
      Примерно так я вижу нонешний Зенит) сколько не покупай бразил, а паспартистые детя лимита все испортят))
      STVA 1
      STVA 1
      19 февраля в 10:58
      Челу 28 лет!Цена червонец!!!Готовы отдать 20 млн и бонусы! Ну правда же((((
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 февраля в 10:52
      Реально, слишком много бразильцев. Да и в лимит как это всё впишется?...
      wkxu2e6c58bb
      wkxu2e6c58bb
      19 февраля в 10:52
      Почти как Пьянич по возрасту.
      Варвар7
      Варвар7
      19 февраля в 10:43
      Не дальний родственник часом? )))
      lotsman
      lotsman
      19 февраля в 10:43
      Опять опровержение писать будут.)
      Вещий
      Вещий
      19 февраля в 10:13
      Одно непонятно... зачем в два раза переплачивать за него...
      drug01
      drug01
      19 февраля в 10:10
      Конечно уговорят и контракт будет подписан!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      19 февраля в 10:04
      Такое впечатление , что в зените покупают бразил на засол...)
      Scorp689
      Scorp689
      19 февраля в 09:57
      Зениту может в бразильскую лигу переехать? Сколько можно крашеных скупать пачками...
      sihafazatron
      sihafazatron ответ матос (раскрыть)
      19 февраля в 09:48
      Просто деньги на ветер....
      матос
      матос ответ sihafazatron (раскрыть)
      19 февраля в 09:42
      Видимо да))) Только зачем это Спартаку ??? Итак ясно , юбилей испортить ну просто не дадут
      Оледжан
      Оледжан
      19 февраля в 09:42
      Перейра из "Крузейро". Как поэтично)
      sihafazatron
      sihafazatron
      19 февраля в 09:38
      У них со Спартаком гонка такая что-ли??? С жиру бесятся уже...
      А этому ещё и 28 лет
      Гость
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