«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу Перейры

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19 февраля 2025, 09:35

«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу 28-летнего полузащитника .

Однако окончательное решение о трансфере зависит от самого футболиста, который пока не дал своего согласия на переход в РПЛ .

По информации источника, игрок ведет консультации со своей семьей и планирует дать окончательный ответ в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выложить 20 миллионов евро, включая бонусы, за трансфер Перейры из «Крузейро».