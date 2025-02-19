«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу Перейры

«Зенит» достиг договорённости с «Крузейро» по трансферу 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры.
Однако окончательное решение о трансфере зависит от самого футболиста, который пока не дал своего согласия на переход в РПЛ.
По информации источника, игрок ведет консультации со своей семьей и планирует дать окончательный ответ в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выложить 20 миллионов евро, включая бонусы, за трансфер Перейры из «Крузейро».
Примерно так я вижу нонешний Зенит) сколько не покупай бразил, а паспартистые детя лимита все испортят))
Примерно так я вижу нонешний Зенит) сколько не покупай бразил, а паспартистые детя лимита все испортят))