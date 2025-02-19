ЦСКА отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Мусаеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал источнику информацию об интересе к нападающему со стороны «Спартака».

Ранее об интересе «красно-белых» к игроку сообщил Telegram-канал «Удар Эджуке», отметив, что клуб был готов заплатить более 8 млн евро, однако «армейцы» отказались вести переговоры и отпускать игрока в стан принципиального соперника.