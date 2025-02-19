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ЦСКА отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Мусаеву

вчера, 21:50

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал источнику информацию об интересе к нападающему Тамерлану Мусаеву со стороны «Спартака».

Ранее об интересе «красно-белых» к игроку сообщил Telegram-канал «Удар Эджуке», отметив, что клуб был готов заплатить более 8 млн евро, однако «армейцы» отказались вести переговоры и отпускать игрока в стан принципиального соперника.

Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине. Однако, Тамик, как мы все по-дружески его называем, пришёл только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива. И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова. Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке всё покупается и всё продаётся, но когда речь идёт о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:09
Помазуна фактически вытолкали, т.к. он уже 4 года как не нужен ЦСКА был. Отдавали в аренду. Это первое. Я не думаю, что у Спартака может быть предметный интерес к Мусаеву. Даже с учетом того фактора, что в Спартаке не осталось высоких форвардов. После Соболева и Николсона
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:49
Некорректно их сравнивать. Помазун вообще команде не нужен, а Мусаев все же основной.
UDAV1266
UDAV1266
вчера в 22:19
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 22:09, ред.
    Странные слова после того как продали Помазуна в стан принципиального соперника, попахивает лицемерием. К слову сказать ничего выдающегося в игроке что в том что в другом не прослеживается, ну кроме паспорта конечно
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:05, ред.
    Зачем он Спартаку....???? Два напа есть....и думаю , что до лета хватит
    Гость
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