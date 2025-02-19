ЦСКА отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Мусаеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал источнику информацию об интересе к нападающему Тамерлану Мусаеву со стороны «Спартака».
Ранее об интересе «красно-белых» к игроку сообщил Telegram-канал «Удар Эджуке», отметив, что клуб был готов заплатить более 8 млн евро, однако «армейцы» отказались вести переговоры и отпускать игрока в стан принципиального соперника.
Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине. Однако, Тамик, как мы все по-дружески его называем, пришёл только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива. И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова. Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке всё покупается и всё продаётся, но когда речь идёт о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым.