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Селихов прошёл медобследование для перехода в «Урал»

вчера, 13:05

Вратарь Александр Селихов успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Урал». Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:22
Иванов: "Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров".

Что там за медосмотры такие в Урале, если после сам президент клуба Григорий Иванов объявляет, что прошедший медосмотр жив-здоров?
Интересно, а случаи не жив-не здоров были? Или об этом история умалчивает?
112910415
112910415
вчера в 13:42
до скорой встречи в РПЛ !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:27
Селихову только здоровья пожелаю , а остальное все у него есть...
mc4yzuv2g6c7
mc4yzuv2g6c7
вчера в 13:26
Вот и вся карьера в спартаке, потом пердив и на пенсию.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:25
Мне кажется он заиграет в Урале
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:15
А почему бы Селихову и не переехать в Екатеринбург? Урал, я думаю, в следующем сезоне вернётся в РПЛ и квалифицированный вратарь клубу придётся как раз кстати. Он и в Спартаке лишним не казался, а тут будет первым номером.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:08
В РПЛ может снова увидим...
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