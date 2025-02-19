Селихов прошёл медобследование для перехода в «Урал»

Вратарь Александр Селихов успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Урал». Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров.
Вратарь Александр Селихов успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Урал». Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров.
Что там за медосмотры такие в Урале, если после сам президент клуба Григорий Иванов объявляет, что прошедший медосмотр жив-здоров?
Интересно, а случаи не жив-не здоров были? Или об этом история умалчивает?
Что там за медосмотры такие в Урале, если после сам президент клуба Григорий Иванов объявляет, что прошедший медосмотр жив-здоров?
Интересно, а случаи не жив-не здоров были? Или об этом история умалчивает?