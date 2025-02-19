«Глебов не такой супер-пупер футболист». Капитан «Ростова» отправляется покорять столицу

1739966279

сегодня, 14:57

Трансфер, к которому шли годами.

Сделку «Динамо» оценивают скептически

Вызывает вопросы тайминг. В футболе важно заключать своевременные сделки. Трансфер за 8 миллионов евро (один миллион бонусами) выделяется среди переходов россиян нового поколения. Глебову 25 лет, речь о молодым футболисте. Рыночная стоимость как раз 8 миллионов евро. Изначально «Ростов» хотел больше денег, а покупатели по очереди отказались. Похоже, команда Карпина стала сговорчивее, цену немножко сбросили. Но у сделки хватает критиков. Агент Селюк негодует:

Его переход станет полной глупостью. Дело в том, что он не стоит таких денег. В Европе за него не дали бы даже три миллиона, и вообще не взяли. Для меня это странно. Не считаю, что он слабый. Глебов нормальный футболист средней команды. Но не такой супер-пупер игрок, который на порядок усилит «Динамо». Считаю, что так думают не только я, но и «Спартак» с «Зенитом». Иначе они бы забрали его себе.

Во-первых, на порядок означает в десять раз больше. Ни один игрок мира, даже Килиан Мбаппе, не усилит «Динамо» в десять раз. Во-вторых, испанские, французские или итальянские клубы забрали бы Глебова за три миллиона евро за секунду. Только в «Ростове» не сидят простофили, готовые отдать капитана за сдачу в магазине. «Спартак» ищет человека, который будет сочетать функции шестерки и восьмерки. Поэтому Глебов был лишь одним из кандидатов, не основным, как упрямый Илич.

В-третьих, у «Зенита» есть Барриос. Глебов отказался идти на лавку в Санкт-Петербурге. Такую ошибку совершили многие футболисты. У «Динамо» есть молодой форвард Тюкавин, который тоже отказал чемпионам. Константин хочет в сильную европейскую лигу, а не на лавку «Зенита», где может оказаться Глушенков. Негодование агента Селюка удивляет. Не видели, чтобы кричал, когда «Зенит» за жалкие 6.3 млн евро забрал у «Локомотива» Глушенкова, чья стоимость около 11 млн евро.

Когда «Динамо» платило 20 млн евро за немца Филиппа, можно было заявить о безумии. Но подписание Бителло за 10 млн евро, Глебова за 7 без бонусов и Чавеса за 6.5 – нормальный футбольный бизнес. Не самые дорогие игроки по нынешним ценам в футболе, зато молодые и перспективные. Агент Селюк забывает, что если Глебов заиграет в «Динамо», то успевает уехать в топ-5, где разрушитель с его характеристиками и точностью пасов будет оценен немного выше нынешней суммы.

У Глебова есть важное для Лички качество

Капитан «Ростова» может улучшить атмосферу в раздевалке «Динамо», где немало иностранцев и остаются проблемы с коммуникацией. Также важно, чтобы Глебов безошибочно провел стартовые матчи в опорной зоне. Чудодейственной оказалась помощь левого защитника Лаксальта, когда его неожиданно перевели в опорную зону. Диего изменил «Динамо» к лучшему, едва не выиграли РПЛ . Немолодому уругвайцу тяжело удерживать форму для работы на изнуряющей позиции. А Глебов привык отбирать мячи.

Вожак нужен, чтобы изменить психологию. Кроме лидерских качеств, есть мастерство. Данил не любитель атаковать, но может изредка удивить впереди. В этом сезоне впервые в карьере забил головой в РПЛ . Также на его счету есть один ассист. Впрочем, опорника оценивают не по голевым показателям. Глебов хорошо занимает позицию. Работает не на количество, а на качество оборонительных действий. Хотя «Ростов» Карпина не отличается успехами в обороне, в «Динамо» у Глебова начинается новая глава.

У «Динамо» подвижные хавбеки, но минус Чавеса и Фомина – нет такого бойцовского характера, как у Глебова. Также важно, что мексиканец и россиянин вели переговоры с зарубежными клубами. Чавес отказался уезжать зимой, поскольку недавно стал отцом. Не хочет обустраивать жизнь заново, пока малыш не окрепнет. Фомин постарался вернуться в игру, но добавился конфликт с Бителло. Бразилец хочет уйти. А это значит, что Глебов, Чавес и Фомин могут играть в тройке полузащитников по схеме «4-3-3» с лета.

Это если Чавес не изменит планы вслед за Бителло. Бразилец, раз его заставили остаться, угрожая санкциями ФИФА , может выдать несколько ярких матчей. Плеймейкер умеет работать с оттяжкой на левый фланг. А «Динамо» может сыграть по схеме «4-2-3-1», где Глебов станет конкурентом Фомина. Новичок может работать в связке с Чавесом, если Луис порадует формой после сборов. У «Динамо» не было баланса, поэтому так часто пропускали. Даже когда ставили разрушителей на флангах обороны. Глебов нужен.

Намёк на будущий приезд тренера Карпина

Чех Личка знает, что директор Бувач и владельцы «Динамо» недовольны результатами и качеством футбола осенью. И ни для кого больше не секрет, что Карпина недавно звали в «Динамо». В «Ростове» не сумели экстренно найти нового приличного тренера и попросили Валерия Георгиевича не разваливать клуб зимой. Речь о коллективе, который собран благодаря наставнику. На имени и харизме Карпина. В Ростов-на-Дону не поедут сильные футболисты, если там нет тренера сборной, бывшего игрока Ла Лиги.

Имя наставника важно. «Спартаку» легче вести переговоры с новичками, когда на бровке Станкович, победитель Лиги чемпионов. В РПЛ только у «Зенита» достаточно денег, чтобы игроки не смотрели на имя тренера команды. Мусаев и Галактионов не авторитеты для интересных легионеров. У «Локомотива» и «Краснодара» проблемы с поисками чемпионских футболистов. Глебов пока не чемпион, но недавно продемонстрировал одно редкостное для РПЛ умение. Данил вернулся после невероятно слабых поединков.

Учитываем, что был спад. Никто не знает, как пройдет адаптация в «Динамо». Хотя у жестких опорников Денисова и Соу были успешные поединки за москвичей. И Лаксальт удивительным образом собрал команду вокруг себя на коротком отрезке. А Глебов по стилю не похож ни на одного из тройки. У него нет мании игры в кость, как у Денисова и Соу. Также Данил не настолько тонко играет в пас, как Лаксальт. При этом в 25 лет у футболиста есть время для корректировки стиля и развития навыков. Глебов боец.

Его трансфер словно намек на планы владельцев «Динамо». В случае неудачи Лички весной может приехать Карпин. Тогда увидит в заявке капитана «Ростова». А что будет с этим клубом? Ничего нового. Готовились к потере лучших футболистов, это не первая ласточка. Бывали неудачи. Из «Ростова» в «Зенит» ездил Нобоа, не добился успехов. Арендованный «Динамо» Норманн уехал со скандалом. А у Глебова другой стиль. Данил согласился на 1.2 млн евро зарплаты, чтобы завершить сделку до закрытия трансферного окна.