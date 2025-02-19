Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар предъявил требования о заработной плате в размере 3 миллионов евро в московском «Спартаке», не включая премиальные выплаты.
По имеющимся данным, руководство «Спартака» хочет снизить запросы футболиста до 2,5-2,7 миллионов евро без учета бонусов.
Ранее стало известно, что «Спартак» и «Брага» достигли прогресса в переговорах о трансфере уругвайского полузащитника.
- А спою я, спешил фор ю, после окончания чемпионата...
- А спою я, спешил фор ю, после окончания чемпионата...
"Хуан Касерес стал игроком «Динамо».
Московский клуб объявил о подписании защитника «Лануса». Сообщалось, что за 24-летнего игрока заплатят 4-5 млн евро.
В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за аргентинский клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.".
"Хуан Касерес стал игроком «Динамо».
Московский клуб объявил о подписании защитника «Лануса». Сообщалось, что за 24-летнего игрока заплатят 4-5 млн евро.
В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за аргентинский клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.".
Клубы продолжают переговоры и ждут разрешения на трансфер от португальской федерации футбола. Все стороны сделки пытаются успеть оформить её до конца дедлайна.
Напомним, последний день зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге — 20 февраля."
Клубы продолжают переговоры и ждут разрешения на трансфер от португальской федерации футбола. Все стороны сделки пытаются успеть оформить её до конца дедлайна.
Напомним, последний день зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге — 20 февраля."
- Пели тут песни всем хороводом про трансфер игрока в Зенит - и всё уже решено, и клубы согласны, и игрок доволен... И даже в Питере был, вместе с командой фоткался... Но... Одна незадача... Платежи из России заблокированы... Как рассчитываться будете? Не знаете? Всё отменяем... Все остаются при своих...
- И, вдруг откуда не возьмись, появляется "конкурент", который смог купить этого игрока... Откуда конкурент? Вы не поверите... Из нашей же матушки-России... А как же платить-то будут за игрока, если наши российские банки под санкциями? Видать наличку в Португалию чартером повезут... Ну Цирк... Просто Цирк...
- Для некоторых клубов главное не своё развитие, не своя игра, а вот чтобы испортить Зениту его юбилей. Перекупить его новичков, и "обломать кайф" от победы в зимнем кубке...
- Да... Такой корриды даже в Испании не видели, какая разворачивается у нас в РПЛ...
- Пели тут песни всем хороводом про трансфер игрока в Зенит - и всё уже решено, и клубы согласны, и игрок доволен... И даже в Питере был, вместе с командой фоткался... Но... Одна незадача... Платежи из России заблокированы... Как рассчитываться будете? Не знаете? Всё отменяем... Все остаются при своих...
- И, вдруг откуда не возьмись, появляется "конкурент", который смог купить этого игрока... Откуда конкурент? Вы не поверите... Из нашей же матушки-России... А как же платить-то будут за игрока, если наши российские банки под санкциями? Видать наличку в Португалию чартером повезут... Ну Цирк... Просто Цирк...
- Для некоторых клубов главное не своё развитие, не своя игра, а вот чтобы испортить Зениту его юбилей. Перекупить его новичков, и "обломать кайф" от победы в зимнем кубке...
- Да... Такой корриды даже в Испании не видели, какая разворачивается у нас в РПЛ...
Сейчас регулярно в гейрокубках играет и иногда может какую-то сенсацию сотворить...
Сейчас регулярно в гейрокубках играет и иногда может какую-то сенсацию сотворить...
Похоже, что Спартак с дипкурьером деньги передавать будет.)
Время поджимает...
"«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Родриго Саласару.
По информации Metaratings, португальский клуб ждет разрешения на трансфер от местной футбольной федерации, а также хочет получить гарантии от банка в Португалии, что платеж от «Спартака» дойдет до получателя.
Отмечается, что переговоры между всеми участниками сделки продолжаются.
Ранее сообщалось, что переход 25-летнего хавбека в «Зенит» сорвался как раз из-за отсутствия гарантий."
Похоже, что Спартак с дипкурьером деньги передавать будет.)
Время поджимает...
"«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Родриго Саласару.
По информации Metaratings, португальский клуб ждет разрешения на трансфер от местной футбольной федерации, а также хочет получить гарантии от банка в Португалии, что платеж от «Спартака» дойдет до получателя.
Отмечается, что переговоры между всеми участниками сделки продолжаются.
Ранее сообщалось, что переход 25-летнего хавбека в «Зенит» сорвался как раз из-за отсутствия гарантий."
Сам Саласар- уругваец, сборник, до Португалии играл в Бундеслиге
Сам Саласар- уругваец, сборник, до Португалии играл в Бундеслиге
Другое дело, а стОит ли Саласар того, чтобы ему СТОЛЬКО платили???
Что, из ТОП-5 ведущий игрок возможно перейдёт???
Нет же!
Из какой-то чешской "Браги", т. е. из страны, где чемпионат уступает нашему: интенсивность там, правда, как в чемпионате Англии, но с техникой футболистов совсем бЯда, равно как и с тактикой, выбираемой тренерами команд... В общем, примитивненько, НО активненько... ))
Ну, не знаю-не знаю...
Может, селекционеры Спартака какой секрет об этом Саласаре знают...
Может, потомок САМОГО ПЕЛЕ???
Или секрет ТОЛЬКО ОДИН: "Его хотел купить Зенит"???
)))
Другое дело, а стОит ли Саласар того, чтобы ему СТОЛЬКО платили???
Что, из ТОП-5 ведущий игрок возможно перейдёт???
Нет же!
Из какой-то чешской "Браги", т. е. из страны, где чемпионат уступает нашему: интенсивность там, правда, как в чемпионате Англии, но с техникой футболистов совсем бЯда, равно как и с тактикой, выбираемой тренерами команд... В общем, примитивненько, НО активненько... ))
Ну, не знаю-не знаю...
Может, селекционеры Спартака какой секрет об этом Саласаре знают...
Может, потомок САМОГО ПЕЛЕ???
Или секрет ТОЛЬКО ОДИН: "Его хотел купить Зенит"???
)))