Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

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вчера, 15:21

25-летний полузащитник «Браги» предъявил требования о заработной плате в размере 3 миллионов евро в московском «Спартаке», не включая премиальные выплаты.

По имеющимся данным, руководство «Спартака» хочет снизить запросы футболиста до 2,5-2,7 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Брага» достигли прогресса в переговорах о трансфере уругвайского полузащитника.