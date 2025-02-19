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Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

вчера, 15:21

25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар предъявил требования о заработной плате в размере 3 миллионов евро в московском «Спартаке», не включая премиальные выплаты.

По имеющимся данным, руководство «Спартака» хочет снизить запросы футболиста до 2,5-2,7 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Брага» достигли прогресса в переговорах о трансфере уругвайского полузащитника.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Signori_10 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:23
    Хиромант
    Хиромант ответ Signori_10 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:07
    - Я бы спел, да повод неподходящий... Я просто констатирую факты и выражаю своё мнение.
    - А спою я, спешил фор ю, после окончания чемпионата...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 22:06, ред.
    Ты кто такой чтобы столько зарабатывать? Пусть остаётся гнить в своей Браге за 3 копейки. Нам нужно желание играть за ромбик а не на Лукойл рекламщиком их логотипа ходить пешком по полю, у нас таких итак хватает и с меньшим окладом
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:31
    СПЕЦИАЛЬНО для болельщиков ФК Динамо Москва )):

    "Хуан Касерес стал игроком «Динамо».
    Московский клуб объявил о подписании защитника «Лануса». Сообщалось, что за 24-летнего игрока заплатят 4-5 млн евро.

    В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за аргентинский клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.".
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 19:38, ред.
    "Агент полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров по трансферу игрока в «Спартак». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Клубы продолжают переговоры и ждут разрешения на трансфер от португальской федерации футбола. Все стороны сделки пытаются успеть оформить её до конца дедлайна.
    Напомним, последний день зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге — 20 февраля."
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 18:53
    - Ага!!! Ну, наконец-то! Сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет... Правда всегда наружу выйдет...
    - Пели тут песни всем хороводом про трансфер игрока в Зенит - и всё уже решено, и клубы согласны, и игрок доволен... И даже в Питере был, вместе с командой фоткался... Но... Одна незадача... Платежи из России заблокированы... Как рассчитываться будете? Не знаете? Всё отменяем... Все остаются при своих...
    - И, вдруг откуда не возьмись, появляется "конкурент", который смог купить этого игрока... Откуда конкурент? Вы не поверите... Из нашей же матушки-России... А как же платить-то будут за игрока, если наши российские банки под санкциями? Видать наличку в Португалию чартером повезут... Ну Цирк... Просто Цирк...
    - Для некоторых клубов главное не своё развитие, не своя игра, а вот чтобы испортить Зениту его юбилей. Перекупить его новичков, и "обломать кайф" от победы в зимнем кубке...
    - Да... Такой корриды даже в Испании не видели, какая разворачивается у нас в РПЛ...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 18:07
    Все хотят только ПОЛУЧАТЬ . Зарабатывать надо !
    yj4n2f4sxa55
    yj4n2f4sxa55
    вчера в 18:00
    В бедном спартаке второсортные игроки требуют супер фантастические зарплаты.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:39
    Каждый хочет чтобы ему платили побольше.)
    derrik2000
    derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Ну, это-то я знаю.))
    Сейчас регулярно в гейрокубках играет и иногда может какую-то сенсацию сотворить...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:33
    Ни чего страшного...бывает. А Брага это в основном всегда четвертый клуб Португалии
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 17:17
    Опять двадцать пять с этим Саласаром...
    Похоже, что Спартак с дипкурьером деньги передавать будет.)
    Время поджимает...

    "«Брагу» устроило предложение «Спартака» по Родриго Саласару.
    По информации Metaratings, португальский клуб ждет разрешения на трансфер от местной футбольной федерации, а также хочет получить гарантии от банка в Португалии, что платеж от «Спартака» дойдет до получателя.

    Отмечается, что переговоры между всеми участниками сделки продолжаются.

    Ранее сообщалось, что переход 25-летнего хавбека в «Зенит» сорвался как раз из-за отсутствия гарантий."
    derrik2000
    derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 17:13
    Выше попросил извинения за допущенную ошибку. И Вы извините. Погода, возможно, на меня ТАК действует, что я перепутал. )) Раньше ТАКОГО не случалось. Брагу, как клуб, ПОРТУГАЛЬСКИЙ клуб, конечно, знаю, но так же знаю, что это клуб так себе... Не Бенфика или Порту.
    derrik2000
    derrik2000 ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:10
    Пардо-пардон. ))) Извините все, кто меня прочитал. Чегой-то я сегодня... Видимо, атмосферное давление сказывается... )))
    баск
    баск ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:02
    Никакой "чешской Браги" не существует в природе, речь об одной из сильнейших команд Португалии.
    Сам Саласар- уругваец, сборник, до Португалии играл в Бундеслиге
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 16:55, ред.
    Я открою вам секрет ...вы ошибаетесь сильно . Саласар уругваец и играет в Португальской Браге , а не в чемпионате Чехии...
    112910415
    112910415
    вчера в 16:47
    скромнее надо быть
    antant1
    antant1 ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 16:39
    В Португалии отлично все с техникой
    ZenCh1
    ZenCh1 ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Португальской
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 16:10
    А не обнаглели ли он часом?
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 16:04, ред.
    Не, нормально просит, с учётом бабла нуворишей, которые за деньги, полученные от НАРОДНЫХ БОГАТСТВ, не перестают друг перед другом выдрючиваться.
    Другое дело, а стОит ли Саласар того, чтобы ему СТОЛЬКО платили???
    Что, из ТОП-5 ведущий игрок возможно перейдёт???
    Нет же!
    Из какой-то чешской "Браги", т. е. из страны, где чемпионат уступает нашему: интенсивность там, правда, как в чемпионате Англии, но с техникой футболистов совсем бЯда, равно как и с тактикой, выбираемой тренерами команд... В общем, примитивненько, НО активненько... ))
    Ну, не знаю-не знаю...
    Может, селекционеры Спартака какой секрет об этом Саласаре знают...
    Может, потомок САМОГО ПЕЛЕ???
    Или секрет ТОЛЬКО ОДИН: "Его хотел купить Зенит"???
    )))
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 15:41
    Выйдет ли он на поле с такой зарплатой, или будут тоже вес снижать?
    c43w6yc5vh3b
    c43w6yc5vh3b
    вчера в 15:39
    Наши недра безграничны, чтобы делать мгновенно долларовыми миллионерами всяких проходимцев.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:34, ред.
    "А репа не треснет?" )))
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:29
    Такой незаменимый... предъявляет... Может послать в эротическом направлении?
    Гость
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