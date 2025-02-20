Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» победить «Ман Сити» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:51

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1).

Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, забивший на 4-й, 33-й и 61-й минуте. Единственным голом в составе английской команды отличился Николас Гонсалес на 90+2-й.

По сумме двух игр «Реал» победил 6:3 и прошёл в следующий раунд плей-офф.