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Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» победить «Ман Сити» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1).

Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, забивший на 4-й, 33-й и 61-й минуте. Единственным голом в составе английской команды отличился Николас Гонсалес на 90+2-й.

По сумме двух игр «Реал» победил 6:3 и прошёл в следующий раунд плей-офф.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:13
Мои поздравления фанатам мадридского Реала)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:13
Реал и Бавария вышли на Атлетико и Байер))) топовых клубов заранее выпиливают, с 1/8 финала
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:52
Какое историческое поражение? Реал забил столько сколько смог. Все эти если бы да кабы к футболу не имеют отношения.
eleven LC
eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:50
Вот именно так и сделает
Хотя выглядеть это будет не очень, я думаю Сити покрутит у виска и откажет Куну Агуэро
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Ну это из области, если бы да кабы!
Именно сейчас Анчелотти не досягаем для Гвардиолы в Лиге Чемпионов!
протон
протон
сегодня в 01:41
Не вышло усыпить у Пепа Папу Карло)
ABir
ABir
сегодня в 01:41
В Лиге чемпионов дела у Реала идут лучше, чем в. Ла Лиге.
Capral
Capral ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 01:38
Заняться административной работой- как Клопп.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:37
Ну вот я о том же, что Гвардиола выше. В возрасте Анчи он будет недосягаем.
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Ливерпуль прямо сейчас грех бояться.
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:34
Что значит у вас??? У кого у вас??? Я вообще не понимаю тех, кто пишет мы, наши и т.д.
Incredulous
Incredulous ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:33
А свои причандалы отдаст в клубный музей Ман Сити, и навсегда останется в истории МС не только как бывший игрок, но и как мужик, который смог, правда после этого тоже бывший.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:30
Про клубы то же самое можно сказать
Incredulous
Incredulous ответ BaresiTheBest (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Что? Тренер, которого многие считают величайшим, еще до матча смирился с поражением? До важнейшего матча в сезоне! В котором разница была всего в один мяч! Это у вас такие треннра называются "великими"? Хотя я об этом писал уже не один год на этом сайте, что Гвардиола всегда был тепличным тренером, который умеет показывать своё тренерское мастерство только в идеальных для него условиях. И этот сезон подтвердил мои слова на все 100%. При первых же трудностях "великий" треннр просто расстворился и исчез.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ UncleZack (раскрыть)
сегодня в 01:28
Не в этот раз! Мбаппе хочет Атлетико. Боится он Ливерпуль. Но там есть и Барселона, который очень любит Реал.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:26
Величие тренера и игроков в их победах, а не в поражениях!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:23
А кому Гвардиола проигрывал чаще всего?
Реалу!
Четыре раза только в лч отлетал!
eleven LC
eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:22
А прикинь реально отрежет и выйдет на пресс конференцию и фальцетом скажет
-Мужик сказал, мужик сделал
Ну по испански конечно же
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
Ты говоришь красиво..., по - королевски Реал играл ? Тут нынче как начнёшь футбольные пазлы собирать, то хрен поймёшь нынешние закулисные расклады и преференции...
По игре Мбаппе, да, он мне тоже понравился, но сама игра Сити мне какой то театрал напомнила, а не противоборство. И не сказать однозначно, что им на всё происходящее похрену было..., но и не больно они пыжились и из себя жилы рвали..., что весьма странно и лично для меня, дико.
Как по мне - это была какая то пародия от Пепа, которая не делает ему чести.

P.S. У меня такое чувство, что всех нас (болельщиков), которые ждали битву, сегодня просто по*мели в тёмную...., ибо Сити хоть и послабже Мадрида на сей день, но не настолько, чтоб лапы к верху поднимать после первого тайма! Короч., каким то разводом попахивает. (facepalm)
За других судить не берусь, но лично я крайне недоволен этой игрой.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:17
Кстати, совсем забыл, а что там с Агуэро, а особенно с его "хозяйством"?))

Точно могу сказать, что сегодня стало больше или на одного евнуха в мире, или на одного пиз...бола.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:16
Галактикос с убедительной Победой над мёртвым Манчестер Сити .
eleven LC
eleven LC ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ааа это тот который прыгает как сайгак перед пробитием пенальти, точно, перепутал
Тот из Сити Бернарду Силва
Ну вот короче к нему притензии
Горожане
Горожане
сегодня в 01:14
Отучился Сити!
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:13
Этого следовало ожидать. МС в кризисе, им нужна перестройка. От прошлогодней команды и следов не осталось.
Гвардиола велик - это его первый слабый сезон. Первый!
И столько хейта! А кто больше его обыгрывал Реал? Никто!

Однозначно лучший тренер современности! Намного моложе Анчи, и титулов выиграл больше!
UncleZack
UncleZack ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:12
Заметь,во всех тех сезонах где Реал прошел Сити они взяли ЛЧ,надеюсь тенденция повторится)
Макондо
Макондо ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 01:11
Лучше и не подколоть горожан и Пепку🤣
Comentarios
Comentarios ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 01:10
Ниче не показал сегодня плохо сыграли все
Igo0rek
Igo0rek ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:10
Бруну как раз умеет бить пенальти, только он играет в другом Манчестере))
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:10
Ой какой анализ лысого. А может всё гораздо проще. Ведь Пеп заявил что не верит в дальнейший проход и выставил тех кого выставил. И да у норвежца повреждение, и его решили поберечь для АПЛ.
eleven LC
eleven LC ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
По игре да, Сити смотрелся лучше год назад
Но счёт на табло и всё по делу
Все претензии к Бруно Фернандешу и Ковачичу, что пенальти не умеют бить в важный момент
Гость
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