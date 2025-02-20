Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» победить «Ман Сити» в Лиге чемпионов

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1).
Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, забивший на 4-й, 33-й и 61-й минуте. Единственным голом в составе английской команды отличился Николас Гонсалес на 90+2-й.
По сумме двух игр «Реал» победил 6:3 и прошёл в следующий раунд плей-офф.
Ну, а по поводу Ман Сити, злорадствовать не буду, скажу лишь, что причина провалов и неудач горожан на процентов так 80 - это сам Гвардиола, его завышенное ЧСВ и неумение признавать свои ошибки, и извлекать из них уроки. Сегодняшний матч это показал более чем наглядно. Уже к концовке первого тайма было очевидно, что Гвардиола ошибся со своим экспериментальным составом, но после перерыва не сделал не одной замены. А всё потому, что в таком случае пришлось бы признавать свою ошибку, но это для Пепа недупостимо, даже ценой поражения в таком важнейшем матче.
Ну, а по поводу Ман Сити, злорадствовать не буду, скажу лишь, что причина провалов и неудач горожан на процентов так 80 - это сам Гвардиола, его завышенное ЧСВ и неумение признавать свои ошибки, и извлекать из них уроки. Сегодняшний матч это показал более чем наглядно. Уже к концовке первого тайма было очевидно, что Гвардиола ошибся со своим экспериментальным составом, но после перерыва не сделал не одной замены. А всё потому, что в таком случае пришлось бы признавать свою ошибку, но это для Пепа недупостимо, даже ценой поражения в таком важнейшем матче.
Первый матч в сезоне, к которому нет ни одного вопроса. Кто бы мог подумать, что речь пойдет о матче с МС!
Было очень любопытно посмотреть Хусанова. Скорость божественная, настрой, явно, тоже. Но пока больше ничего. В перспективе наикрутейший защитник.
Мбаппе откладывал хет-трик именно на такой "рядовой" матч. Красавчик.
Огромное спасибо Вини и Родриго за игру - просто супер, жаль, что не забили.
Асенсио - ну просто вау. исчезли остатки сомнений, что это защитник на годы, а то и десятилетия. Браво!
Не выпустить Холланда на матч против Мбаппе - боже, какая ирония от Хосепа. Художник, что сказать. Как будто знал о поражении еще до, и выпустил на поле будущее.
Уже в следующем раунде Байер или Атлетико. За что, блин ) но если игра на таком уровне сохранится - сомнений никаких. Слишком гениальные игрок собраны.
Первый матч в сезоне, к которому нет ни одного вопроса. Кто бы мог подумать, что речь пойдет о матче с МС!
Было очень любопытно посмотреть Хусанова. Скорость божественная, настрой, явно, тоже. Но пока больше ничего. В перспективе наикрутейший защитник.
Мбаппе откладывал хет-трик именно на такой "рядовой" матч. Красавчик.
Огромное спасибо Вини и Родриго за игру - просто супер, жаль, что не забили.
Асенсио - ну просто вау. исчезли остатки сомнений, что это защитник на годы, а то и десятилетия. Браво!
Не выпустить Холланда на матч против Мбаппе - боже, какая ирония от Хосепа. Художник, что сказать. Как будто знал о поражении еще до, и выпустил на поле будущее.
Уже в следующем раунде Байер или Атлетико. За что, блин ) но если игра на таком уровне сохранится - сомнений никаких. Слишком гениальные игрок собраны.