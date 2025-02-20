«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в перенесённом матче АПЛ

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сегодня, 00:25

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ (2:2).

На 29-й минуте мерсисайдцы открыли счёт усилиями Мохамеда Салаха. На 38-й клуб из Бирмингема отыгрался — голом отметился Юри Тилеманс. На 45+3-й Олли Уоткинс вывел хозяев поля вперёд. Трент Александер-Арнольд на 61-й забил второй мяч гостей.

«Астон Вилла» занимает 9-е место в чемпионате Англии (39 очков). «Ливерпуль» лидирует (61 балл).