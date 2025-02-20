Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в перенесённом матче АПЛ

сегодня, 00:25
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ (2:2).

На 29-й минуте мерсисайдцы открыли счёт усилиями Мохамеда Салаха. На 38-й клуб из Бирмингема отыгрался — голом отметился Юри Тилеманс. На 45+3-й Олли Уоткинс вывел хозяев поля вперёд. Трент Александер-Арнольд на 61-й забил второй мяч гостей.

«Астон Вилла» занимает 9-е место в чемпионате Англии (39 очков). «Ливерпуль» лидирует (61 балл).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Боруссия» сыграла вничью со «Спортингом» в ответном стыковом матче ЛЧ
Вчера, 22:38
Юношеская сборная России обыграла Иран и вышла в финал Кубка развития
Вчера, 18:04
Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ротор» в контрольном матче
Вчера, 13:40
«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» и прошла в следующую стадию ЛЧ
Вчера, 01:01
«Брюгге» выбил «Аталанту» из плей-офф Лиги чемпионов, победив в гостях
Вчера, 00:57
«Бавария» вырвала ничью у «Селтика» и вышла в следующий раунд ЛЧ
Вчера, 00:56
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:04
красные не показывают чемпионской игры, в новом году у команды явный спад......
еле вытянули игру с волками, с АВ еле ничью сделали, а впереди МС и сороки....
канониры готовы догнать и вырваться вперед
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:50
Ливерпуль знатно отскочил. по xG 0,73 - 2,44. То есть АВ имели 0,73 голевых момента и забили два гола. Три точнее, но два) Ничья "на классе" от хозяев, ведь не имея и единицы xG они забили то, что не должно было залетать
Макондо
Макондо
сегодня в 01:23
Отскок Ливера. Подарок от Виллы.
nosorog
nosorog
сегодня в 00:53
ничья с виллой неплохой результат арсенал тоже вничью сыграл с виллой даже счет такой же
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:41
Бодренько получилось)))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:41
Астон Вилла крепкий орешек, Ливерпуль теряет очки для Арсенала это хорошо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:40
Отличный матч. Вилла, несмотря на кадровые проблемы, сыграла достойно. Салах великий!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 